Equipos para emergencias en Málaga: el CPB incorpora vehículos únicos para las emergencias en la provincia

La Diputación de Málaga, a través del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), realiza una inversión de unos cuatro millones de euros en nuevos vehículos que supondrán un importante refuerzo en la prestación de los servicios de extinción de incendios, salvamento y rescate. Destacan la adquisición de una autoescala de 54 metros, única en la provincia, y camiones especiales para inundaciones y para actuaciones contra agentes contaminantes.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que entre finales de este año y a lo largo de 2026 se entregarán varios vehículos especializados, que mejorarán la respuesta ante incendios, inundaciones y situaciones de emergencia en toda la provincia.

Según ha añadido, estas nuevas adquisiciones son "una muestra de la apuesta de la institución provincial por renovar y reforzar la flota del CPB". A través de un comunicado, ha precisado que en los últimos cuatro años, se han incorporado 75 vehículos nuevos con un desembolso de 20 millones de euros.

Salado ha subrayado que se está dotando al Consorcio de las infraestructuras más modernas, con el nuevo parque de Antequera y los de Rincón de la Victoria y Álora-Pizarra, estos dos últimos aún en construcción. Igualmente, además de la renovación de vehículos, también se ha procedido a la modernización del equipamiento de los profesionales, aumentando también la plantilla de bomberos.

"Somos conscientes --ha recalcado-- de que para garantizar la seguridad es fundamental contar con los mejores medios humanos y materiales, de ahí todas la inversiones que se están llevando a cabo en el CPB, que realiza más de 3.000 intervenciones al año".

Nuevos vehículos

La adquisición más importante que se acaba de formalizar es una autoescala de 54 metros, valorada en 1,7 millones de euros, que será única en la provincia. Actualmente, el CPB cuenta con cuatro autoescalas de 32 metros (en los parques de Antequera, Vélez-Málaga, Estepona y Torremolinos) y tres de 27 metros (en Ronda, Coín y Colmenar), lo que limita las intervenciones en edificios de gran altura.

La nueva unidad incorporará un ascensor de evacuación y una bomba de impulsión de agua, ampliando de forma considerable la capacidad operativa para actuar en siniestros en torres residenciales y grandes construcciones. Solo los servicios de bomberos de Madrid y Zaragoza disponen de equipos similares en toda España.

Imagen de la escala desplegada en toda su extensión. / L.O.

Además, también se ha formalizado el contrato de compra de un camión todoterreno de logística para intervención en inundaciones, con un coste de 526.000 euros, que dispondrá de bombas de achique de alta capacidad y sistemas de iluminación para emergencias por lluvias torrenciales. Estos vehículos podrán estar operativos a finales del año próximo.

Más pronto se incorporarán un camión de Puesto de Mando Avanzado (PMA), con una inversión de unos 900.000 euros, que será "referente a nivel nacional gracias a sus avanzados sistemas de comunicaciones, localización y coordinación en grandes emergencias"; y un furgón de riesgo químico, equipado para intervenciones con mercancías peligrosas, que ha supuesto un desembolso de más de 200.000 euros.

También se contará con cinco nuevos furgones 4x4 de transporte de personal y material, por algo más de 300.000 euros, para reforzar la movilidad de los equipos en intervenciones, cooperación y formación, han precisado desde la Diputación en un comunicado.

Por último, se encuentra en la fase de evaluación de ofertas la compra de seis vehículos ligeros 4x4 de altas prestaciones para acceder a zonas de difícil tránsito o anegadas, con una inversión de 762.000 euros.