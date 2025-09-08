Málaga afianza un tejido exportador regular de 1.000 empresas y el 60% son sector tech

Málaga ha consolidado en los últimos años un volumen de más de 1.000 empresas «exportadoras regulares», un término que hace alusión a aquellas que presentan ventas al extranjero durante más de cuatro años consecutivos. El ejercicio de 2024 cerró con un total de 1.084 compañías malagueñas incluidas en este apartado y este 2025, a la altura del mes de junio, cuenta ya con 955, según las cifras del ICEX facilitadas a este periódico por la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (Trade), lo que asegura a priori que este año se igualarán al menos esas cifras.

Hace poco más de una década, sólo había 550 compañías malagueñas que apostaban de forma continua por la exportación, ya que tradicionalmente el tejido productivo local, hasta la crisis de 2008, fiaba mayoritariamente el negocio al mercado interno. La cifra es ahora casi el doble ante la necesidad de captar nuevos clientes en un mercado cada vez más globalizado, una dinámica que se avivó además a partir del estallido de la pandemia, en el año 2020.

Este crecimiento ha llevado a que su peso suponga ya casi un 25% (es decir, una de cada cuatro) dentro del total de firmas malagueñas que exportan (fueron 4.284 en 2024). Y su representatividad es muchísimo más alta si tenemos en cuenta el nivel de facturación: concentran el 87% de las ventas totales al extranjero (2.834 millones de los 3.272 totales). Se refleja así que las empresas que no exportan de forma continuada, pese a ser bastante más numerosas, acometen operaciones de cuantías mucho más pequeñas.

Famadesa registró en 2024 una récord de 363 millones en ventas totales / L.O.

El agro lidera las ventas

¿Cuál es el perfil de estas compañías exportadoras regulares? Casi seis de cada diez son empresas del ámbito tecnológico e industrial (más de 550 a estas alturas del ejercicio), seguidas del ámbito de equipo (entre 350 y 400 anuales) y del sector agroalimentario y de bebidas (unas 280). Sin embargo, por facturación es precisamente el sector ‘agro’ el que lidera la clasificación con más de 1.550 millones el pasado año, con los productos industriales y tecnología a continuación con casi 1.000, según Trade.

El campo encabeza así las exportaciones de Málaga con más del 50% del total de las ventas (aceite de oliva, subtropicales y carne de cerdo son los capítulos principales), con firmas como Dcoop, Aceites Málaga, Hutesa, Famadesa, Faccsa-Prolongo, Almensur, Trops, Reyes Gutiérrez, Eurofresh, Frutas Montosa, Exceltrop o Frunet. El aceite de oliva, en concreto, logró el pasado año una facturación récord en Málaga de 662 millones de euros, mientras que las frutas y hortalizas (donde se engloban los cultivos subtropicales) aportaron otros 369,7 millones.

La mayor empresa exportadora de Málaga es el grupo Dcoop, presidido por Antonio Luque y con sede en Antequera, que facturó más de 1.550 millones de euros el pasado año (récord histórico de este grupo cooperativo). De esas ventas, en torno al 58% (914 millones) es exportación, con aceite, vino y aceitunas de mesa como principales productos. La comercialización de la cooperativa llega a más de 80 países, con Estados Unidos como primer destino.

El sector cárnico malagueño tiene varios referentes. Famadesa, presidida por Federico Beltrán, registró en 2024 una récord de 363 millones en ventas totales, de los que 136 eran comercio exterior, con la UE o Asia entre los destinos.

Por su parte, Faccsa-Prolongo, con ventas de 341 millones y presidida por Ramón Soler, tiene su sede en Cártama (donde proyecta una nueva fábrica) y exporta a más de 25 países y entre ellos figuran, además de la zona UE, Nueva Zelanda, Canadá, Japón o China. La exportación representa más o menos la mitad de la facturación. La aceitunera Hutesa de Mari Paz Hurtado, con 34 millones, también tiene un importante peso exterior, con destinos como Europa o los países árabes, África y Asia.

La tecnología reúne un 33% de la exportación de Málaga / L.O.

La pujanza tecnológica

Otro capítulo muy representativo es la tecnología, que reúne otro 33% de la exportación de Málaga entre instrumentos y aparatos de óptica, equipos de telecomunicaciones, climatización o material eléctrico, con firmas como Denso Ten (la antigua Fujitsu), con sede en el polígono del Guadalhorce, y Epcos, Premo, Dekra, Mades o Airzone, todas ellas en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

La fábrica de la japonesa Denso Ten centra la mayor parte de su negocio en electrónica de la industria del automóvil como proveedor de componentes para Toyota, Honda u Opel. Así, gran parte de su facturación (118 millones en 2024-2025) correspondió al suministro que realiza a las fábricas europeas de estas marcas.

Por su parte, Airzone, fundada en 1997 por Antonio Mediato y especializada en climatización y calidad de aire interior, factura 92 millones. Actualmente, más del 70% se dirige al mercado exterior, operando en más de 20 países.

El grupo malagueño Premo, también especializado en electrónica para automoción, tiene el reto de acercarse estos años a los 100 millones de facturación anual. La empresa está presente en 36 países y el 96% de sus ventas es internacional. Algunos de sus componentes alcanzan una cuota de mercado del 70%. Premo tiene fábricas en China, Vietnam y Tánger.

Cabe destacar también, en el ámbito textil, a la Mayoral de Rafael Domínguez de Gor, con 370 millones en ventas, de los que el 75% es mercado internacional. Mayoral inauguró hace unos meses su tercer centro logístico en Málaga, con 15.500 metros cuadrados de superficie, que asegura espacio para el crecimiento del negocio a medio y largo plazo.

Los aranceles de EEUU y de China, la gran sombra Los aranceles del 15% que Estados Unidos ha impuesto a los productos europeos, tras las negociaciones de la UE con la Administración Trump, son uno de los elementos que podrían ensombrecer la evolución de las exportaciones. A esta inquietud se añade ahora el arancel temporal del 20% que China ha anunciado para el porcino español, dentro de sus gravámenes a la UE. En el primer caso, las ventas de las empresas locales de Málaga a EEUU superaron el pasado año a los 300 millones de euros (casi un 10% de las ventas exteriores totales de la provincia), con el aceite de oliva como capítulo principal. En cuanto a las exportaciones de carne de porcino a China desde Málaga, representan unos 52 millones de euros.

