Los médicos de Málaga están convocados a una nueva huelga el 3 de octubre

El pasado 13 de junio, los médicos de todo el país organizaron una jornada de huelga nacional que ellos mismos calificaron de «histórica». Miles de facultativos de Málaga y el resto de España secundaron el paro aquel viernes para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.

Ahora, tras el fin de verano, los médicos volverán a parar y a alzar la voz para demostrar al Ministerio que no están dispuestos a abandonar la lucha hasta que consigan un estatuto propio. La fecha fijada en rojo en el calendario es el próximo viernes 3 de octubre.

Así lo anunció el Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) a finales de julio en un comunicado, en el que compartían que ya se había notificado formalmente a la Administración la convocatoria de esta segunda jornada de huelga nacional.

En la provincia de Málaga

Solo en la provincia de Málaga están llamados a apoyarla los más de 5.700 facultativos que trabajan en la sanidad pública, de los cuales 4.541 ejercen únicamente en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y 1.205 lo compatibilizan con la sanidad privada. La primera jornada de huelga del pasado mes de junio contó en la provincia con un seguimiento del 95%, según los convocantes, y del 52 %, según la Delegación de Salud. Ese mismo día, en el Hospital Regional tuvo lugar también una gran concentración que contó con más de un millar de facultativos, que llegaron a cortar incluso el tráfico en la avenida Carlos Haya.

La CESM y el SMA explican que esta segunda convocatoria se produce tras comprobar que, aunque la última propuesta del Ministerio -entregada tras la huelga del 13 de junio- contenía «algunas mejoras» negociadas con el Comité de Huelga, no eran suficientes, y que durante el mes de julio el Ministerio no ha llevado a cabo ningún nuevo acercamiento. Del mismo modo, señalaron que el desarrollo de las reuniones programadas del Ámbito de Negociación constataron que «Sanidad no tiene voluntad de avanzar en las principales reivindicaciones del colectivo médico y facultativo».

Por todo ello, han decidido seguir adelante con esta segunda convocatoria de paro nacional, que se enmarca dentro de un calendario de movilizaciones por un estatuto propio que el Comité anunció para los próximos meses, y a la que están convocados todo el personal sanitario del Grupo A1 del Sistema Nacional de Salud, es decir médicos y facultativos de todo el país a quienes sea aplicable el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Dicho calendario incluye también los contactos con representantes políticos nacionales y europeos, acciones jurídicas, campañas informativas y concentraciones y manifestaciones de profesionales y representantes sindicales.

"Esclavitud"

Desde el Sindicato Médico de Málaga (SMM) apoyan la convocatoria de paro y su presidente, Antonio Martín, anima a todo el colectivo médico a que «vuelvan a apoyar de forma masiva» el próximo 3 de octubre la jornada de huelga «para que el Ministerio vea que esto no es una cosa de un antojo, sino que la clase médica está muy harta de la esclavitud que padecemos desde hace muchos años».

Martín critica que el Ministerio de Sanidad no haya vuelto a reunirse con el Comité de Huelga y que «le haya dado la espalda» a los profesionales médicos después del «éxito» de la huelga del pasado 13 de junio. «Vamos a seguir luchando día a día para convencer al Ministerio de que tiene que abrir un estatuto propio y, sobre todo, tratar los problemas que sufrimos los médicos en el día a día».

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, afirma que también respaldan la convocatoria de huelga, ya que el anteproyecto actual no soluciona los problemas que los facultativos llevan denunciando desde hace años. «Tenemos que luchar por los médicos, por los médicos actuales y por los médicos del futuro para dejarles unas condiciones laborales lo más dignas posible», subraya Navarro, que se muestra optimista respecto a que esta segunda jornada de paro sea tan exitosa como la primera.

«Yo creo que todos los médicos están muy sensibilizados», sostiene el presidente, que asegura que la huelga del pasado 13 de junio fue «la primera vez que he visto al colectivo médico tan unido». Por ello, también anima a los facultativos de la provincia a que vuelvan a secundar el paro nacional y a que «sigan concienciados de que esto es una lucha para el prestigio de la profesión médica, para que el médico tenga las condiciones idóneas para realizar una medicina de excelencia».

Estatuto propio

Los médicos reclaman la creación de un estatuto propio, ya que defienden que el colectivo médico tiene unas peculiaridades muy específicas, así como unas competencias y responsabilidades que no se pueden equiparar a otras profesiones sanitarias.

De hecho, uno de los puntos del borrador elaborado por Sanidad que más disconformidad ha producido es la intención de incluir a todos los graduados sanitarios en el grupo A1. «Quieren que otras categorías de menor formación y responsabilidad estén al mismo nivel que nosotros y no nos parece que sea justo», recalca Martín, que recuerda que mientras el Gobierno está luchando por conseguir la jornada de 35 horas semanales, al médico se le quiere exigir 48 horas. Asimismo, denuncian que las guardias no computan para la jubilación y se pagan a «precio de saldo».

Otra de las medidas que más polémica ha generado es la que establece que los primeros cinco años de vinculación de los médicos especialistas al Sistema Nacional de Salud sean en régimen de exclusividad, una medida que se mantiene para los jefes de Servicio, que no podrán compatibilizar la sanidad pública y privada.

