Rafael Serrano, abogado en Málaga: "Está prevista una ayuda de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de 18 años"

Las familias con menores a su cargo están de enhorabuena: el Gobierno planea poner en marcha una ayuda de 200 euros al mes destinada a todos los hijos de menos de 18 años. Una prestación destinada a ayudar a la economía familiar e incentivar la natalidad para la que será necesario cumplir una serie de requisitos.

Así lo ha explicado Rafael Serrano, abogado especialista en Derecho Laboral y Extranjería que desarrolla su labor en diversas ciudades de toda España, entre ellas, Málaga, que ha asegurado que esta ayuda supondrá un ingreso de 2.400 euros al año por cada menor de la familia. "Esto va a ayudar a muchos trabajadores que les cuesta llegar a final de mes, porque todos sabemos que la crianza de un hijo cuesta mucho dinero", ha recalcado el letrado.

Esta iniciativa conocida como Prestación Universal por Crianza cuenta con la ventaja de que, para poder acceder a ella, no hay ningún límite de ingresos, por lo que no importará la situación económica o laboral de la unidad familiar a la hora de decidir qué familias podrán beneficiarse de la cuantía.

"Pero todavía no se puede solicitar porque el Gobierno tiene previsto aprobarla dentro de los próximos Presupuestos Generales del Estado", ha explicado el profesional. De ese modo, no será hasta que se aprueben dichas cuentas cuando los interesados podrán solicitar la prestación.

Requisitos para pedir esta ayuda de 200 euros para familias con hijos

"Los requisitos serán sencillos: residir legalmente en España, estar empadronado y tener hijos menores de 18 años a tu cargo", ha señalado Serrano, que ha indicado que esta ayuda será compatible con cualquier otra prestación, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Tal y como anunció el Ejecutivo al presentar esta iniciativa, se espera que la Prestación Universal por Crianza se puede solicitar de forma ágil y accesible una vez que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. De ese modo, se podrá gestionar tanto de forma presencial desde las oficinas de la Seguridad Social como de forma telemática.