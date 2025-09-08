Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio

Incendio en el barrio de la Victoria: siete personas y seis viviendas afectadas

Hasta la vivienda incendiada, en la zona de la Victoria, se desplazaron cuatro dotaciones procedentes de los parques de Martiricos, Mayorazgo y Teatinos

Bomberos de Málaga extinguen un incendio en una vivienda en la calle García de Haro del Distrito Centro de Málaga capital.

Bomberos de Málaga extinguen un incendio en una vivienda en la calle García de Haro del Distrito Centro de Málaga capital. / AYUNTAMIENTO MÁLAGA

La Opinión

Málaga

Efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga han extinguido esta pasada madrugada un incendio en una vivienda en la calle García de Haro, en el barrio de la Victoria del Distrito Centro de la capital, por el que han tenido que ser atendidas en el lugar siete personas por el 061, y una de ellas ha sido trasladada a un centro hospitalario.

Así lo han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, a través de sus redes sociales, en las que han apuntado que la vivienda en la que se ha originado el incendio se ha visto afectada en su totalidad y otras cinco han quedado inhabitables.

Hasta la vivienda, en la zona de la Victoria, se desplazaron cuatro dotaciones procedentes de los parques de Martiricos, Mayorazgo y Teatinos, con cuatro vehículos autobombas, dos autoescalas y dos ligeros, precisaron fuentes municipales.

Los primeros avisos llegaron sobre las 23.00 horas. Según Emergencias 112 Andalucía, los vecinos informaron de un incendio en la segunda planta de un edificio y alertaban que algunos vecinos estaban intentando salir por la fachada.

