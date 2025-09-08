Vuelta a las aulas en Málaga: menos prefabricadas, más docentes y retos en inclusión educativa

El curso escolar 2025-26 ya está en marcha en Málaga. Los más pequeños han sido los primeros en incorporarse a las aulas, el día 10 lo harán los de Infantil y Primaria y el 15 los de Secundaria, Bachillerato y FP. Vuelve la rutina pero no hay curso sin novedades ni asignaturas pendientes. Estas son las protagonistas este año en Málaga.

Para empezar, una buena noticia: las clases arrancan sin que se hayan tenido que instalar nuevas aulas prefabricadas. Así lo ha confirmado la Delegación de Desarrollo Educativo y FP y de Universidad, Investigación e Innovación de Málaga.

Aún quedan 41 en distintos puntos de la provincia, como en Cártama, donde el PSOE ha denunciado que más de 700 alumnos siguen en barracones. Sin embargo, son muchos los que estrenarán centro o verán ampliado el suyo en los próximos cursos.

Como ejemplos, los nuevos institutos que se construirán en Soliva, en la capital, y en Benalmádena pueblo, cuyas obras ya han salido a licitación. O la sustitución de los edificios de dos centros ya existentes, los CEIP Intelhorce de Campanillas y Pablo Ruiz Picasso de Fuengirola.

El equipo directivo del Revello de Toro dialoga con padres y madres de este colegio de la zona de Teatinos. / Álex Zea

Cuatro proyectos en los que la Junta invertirá casi 38 millones. Además, según el delegado Miguel Briones, en esta legislatura se han llevado a cabo 16 ampliaciones de centros con un presupuesto de 12,5 millones.

No obstante, sigue habiendo zonas tensionadas como la costa occidental y la oriental y, como recuerdan desde CCOO, «estos nuevos centros llevan años y años solicitándose y algunos llegan tarde».

Más docentes y mejor salario

En cuanto al profesorado, el curso 2025-26 echa a andar tras la firma en julio del acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Educación entre la Junta y los sindicatos CSIF, ANPE y UGT por el que, entre otras medidas, se amplía la plantilla docente y se reducen las tareas burocráticas.

El acuerdo supone sumar a 6.500 profesionales más al sistema público andaluz, entre ellos más de 2.500 docentes ya a partir de este mes de septiembre. De esos 2.528, la mayoría se han incorporado a los centros educativos más vulnerables.

En lo referente a los salarios, también hay mejoras, al equipararse el sueldo de los profesores a la media nacional desde este mes. Se trata de la cuarta subida de otro acuerdo comprometido por la Junta en 2022. Una subida que beneficia a 107.000 docentes andaluces y que supone un aumento anual de 2.030 euros para el grupo A2 y de 2.310 para el A1.

Para el sindicato ANPE en Málaga, son mejoras que suponen un buen arranque del curso, aunque queda comprobar que efectivamente se cumplen los compromisos.

Este sindicato destaca logros comprometidos en el acuerdo de julio como la bajada de la ratio, la ampliación de la plantilla para la atención a la diversidad o el incremento de la oferta de empleo público para que la tasa de reposición esté por encima del 100%.

Desde ANPE subrayan también como tema pendiente «el desarrollo normativo de la Ley de autoridad docente, así como un estatuto y una ley de la función docente que sirvan de marco a la mejora de las funciones laborales del profesorado».

Todo a punto en el CEIP Colegio Revello de Toro / Álex Zea

SIPRI: Más agilidad en la adjudicación del profesorado

Por su parte, Yolanda Gamero, secretaria general del sindicato de Enseñanza de CCOO en Málaga, indica que el curso empieza «casi con los mismos problemas que siempre. Y, sobre todo, incide en que a 1 de septiembre hay muchos colegios e institutos que aún no saben los docentes con los que cuentan.

CCOO critica que el Sistema de Provisión de Interinidades (SIPRI) de la Consejería de Educación no funciona como debería: «No se abre hasta el 4 de septiembre, con lo que el mismo día que entran los niños al colegio, está entrando también nuevo profesorado».

Gamero denuncia que los centros y estos maestros y profesores no tienen tiempo de organizarse, lo que «perjudica seriamente la labor docente», además de que también «se detectan muchos errores en la adjudicación». Por ello, reclaman que el proceso se inicie en agosto para que el 1 de septiembre esté contratado todo el personal interino.

Problemas con la vivienda

Estos profesores que se incorporan ‘a última hora’ a sus destinos también sufren en provincias como Málaga el problema de encontrar una vivienda.

«Estamos detectando a personas que no pueden acceder a puestos, sobre todo en las zonas más tensionadas como Málaga capital o Marbella, porque no encuentran o no pueden permitirse un alquiler. Están rechazando puestos», asegura la secretaria general del sindicato.

Igualmente, CCOO, que no firmó el acuerdo en la Mesa Sectorial de Educación al asegurar que «no tiene medidas concretas» o que «incluye medidas que ya se están haciendo», denuncia un problema con el personal laboral como las limpiadoras.

«Es un mal endémico; falta mucho personal laboral, de limpieza, conserjes, lo que merma la atención a alumnado y familias porque hay profesores haciendo labores de personal laboral», afirma Gamero.

Últimos detalles para el comienzo de este nuevo curso escolar. / Álex Zea

La ratio y el cierre de aulas

El tema de la ratio, aunque mejora por la caída de la natalidad, sigue siendo polémico en Málaga.

El acuerdo firmado por la Junta y la mayoría de los sindicatos contempla la bajada de la ratio, aunque no se aplicará hasta el curso 2026-27 cuando las clases de Infantil de 3 años reduzcan el número de alumnos de 25 a 22 como máximo.

Además, el alumnado con necesidades educativas especiales computará como doble a la hora de calcular las ratios de esas aulas para dotarlas de docentes de refuerzo.

CCOO pone el acento en la «falta de coherencia» que supone que se adopten estas medidas, «al mismo tiempo que se están suprimiendo unidades». Así, denuncia que «desde 2019 se han suprimido más de 3.000 unidades en Andalucía, y sólo el curso pasado en Málaga fueron casi 100 menos».

La atención a la diversidad, asignatura pendiente

La misma semana en la que ha empezado el curso escolar se ha producido la primera protesta de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) por sus condiciones laborales. Se trata de unos profesionales que son fundamentales para atender a los numerosos menores con necesidades especiales que hay en Málaga.

CCOO apunta que este servicio está gestionado a través de empresas privadas adjudicatarias, «un modelo de externalización que, mantiene al personal en una situación de inestabilidad permanente».

«Hay una falta de atención real a la diversidad y a las necesidades educativas especiales», afirma Yolanda Gamero.

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó en julio la creación de 150 nuevas plazas de PTIS, que asegura que se suman a las 3.509 PTIS que han ejercido su labor durante el curso 2024-2025 en las aulas andaluzas, de las que 1.241 corresponden a plazas dependientes de Función Pública.

De estos 150, algunos ya estaban trabajando a través de empresas externalizadas y ahora han pasado a ser personal de la Junta. Sin embargo, Pilar Triguero, portavoz de la Federación de asociaciones de padres y madres de Málaga (Fdapa), destaca que «es una consolidación que le viene muy bien a los centros y, sobre todo, a los niños con necesidades especiales».

El curso pasado, según la Junta, en la provincia de Málaga hubo 2.260 profesionales para atender las necesidades educativas especiales, entre orientadores (483), personal de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje (1.266) y PTIS (511).

Unos recursos que aumentan pero que siguen sin ser suficientes. «La atención a la diversidad sigue siendo la patata caliente», afirma Pilar Triguero. A su juicio, la Consejería debería «tener la capacidad de aumentar el personal durante el curso donde se detecte que sea necesario».

La portavoz de Fdapa subraya aún así la actitud de la Delegación en Málaga: «Cuando les hemos demostrado con números que el recurso hacía falta, se ha buscado».

Congelación de los precios

Triguero también apunta otra «buena noticia para las familias»: la congelación de los precios de los comedores, las aulas matinales y las actividades extraescolares.

Esta es la primera vez en tres cursos que la Administración autonómica no cambia estos precios, lo que supone un alivio para las familias andaluzas. Una medida que se suma al programa de gratuidad de los libros de texto, que la Junta de Andalucía mantiene desde 2007. Este curso, serán 175.000 los alumnos malagueños que estrenarán libros sin coste alguno.

En cuanto a los comedores, la representante de Fdapa destaca que cada vez más centros están pasando a gestión directa, por petición de las familias.

Consolidación de la FP Dual

En el plano académico, Triguero recuerda que este curso «nos enfrentamos a que se consolide la FP Dual» y subraya la apuesta por esta enseñanza en la provincia.

La oferta de nuevas plazas asciende a las 20.660, lo que supone según la Junta un 30% más que en 2018, y hay doce nuevos ciclos entre grado básico (2), medio (1), superior (dos) y especialización (7).

Pese a este aumento, las plazas continúan sin ser suficientes. Un ejemplo es el grado medio de Emergencias y Protección Civil del IES Santa Bárbara, donde la lista de espera asciende a casi 300 personas.

Desde este instituto recuerdan que el gran reto este curso también es encontrar empresas para que todos los alumnos, los de 1º y los de 2º, realicen la parte práctica que la FP Dual marca. En este sentido, la Delegación de Desarrollo Educativo y FP ha mantenido encuentros con los distintos sectores empresariales de Málaga para que el 100% del alumnado vaya a una empresa.

También esta pendiente la publicación del decreto que desarrolla la ley de FP, ya que los centros siguen trabajando con instrucciones, lo que dificultó el trabajo de los docentes durante el curso pasado, el primero de aplicación de la nueva normativa. Y este año aún se está a la espera.