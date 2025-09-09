Un 'influencer' critica el acento malagueño y las redes estallan: "Me da asco"

"El acento malagueño me da un poco de asco". El creador de contenido conocido como Misha ha despertado la polémica en redes sociales tras asegurar ante sus cientos de miles de seguidores que el "acento cateto" que caracteriza a los ciudadanos malagueños hace que parezcan que "no se han sacado ni Bachillerato".

Así lo ha señalado el creador de contenido de origen ucraniano pero residente en Marbella desde los cinco años de edad a través de sus redes, en las que ha asegurado que Málaga tiene un "acento cerrado que echa para atrás", mientras que el de Marbella es "más fino". "La gente de Marbella, al ser rica, tiene un acento mejor que el de Málaga", ha asegurado.

El 'influencer' asegura que el acento malagueño le "da asco"

"El acento malagueño me da un poco de asco, el acento cateto este no me gusta. He hablado con tías muy guapas y, cuando abren la boca con el acento malagueño, lo pierden todo", ha señalado el joven. "Hay gente que vive en Málaga, como yo, que no tiene acento, pero este acento típico cateto, que parece que no se ha sacado ni Bachillerato, yo con esta gente no puedo hablar, me da como cosa", ha recalcado el joven.

Además, ha afirmado que en los pueblos más "lejanos" de Málaga, la situación es "peor". "En sitios como Antequera, que están perdidos de la mano de Dios, que no llega ni el sol y son puebluchos, son los peores acentos", ha señalado el joven que, además, ha indicado que relacionarse con personas con este acento malagueño le "echa para atrás".

"No puedo ir con una persona así por la calle", ha recalcado el creador de contenido. De igual modo, ha señalado que, en la provincia de Málaga, hace "demasiado calor" y su ambiente y clima son "horribles".

Críticas en redes sociales por el comentario de este 'influencer' sobre el acento malagueño

Unos comentarios que han despertado la crítica y enfado de la ciudadanía tanto malagueña como de todos los rincones del país, que aseguran que el acento de Málaga es una de las mayores bellezas y orgullos del territorio. "Mi tierra tiene algo que enamora y te hechiza", ha señalado el cómico malagueño Tomás García.

"Viva mi Málaga y nuestro acento, somos únicos", ha coincidido una usuaria de redes sociales. A lo que ha añadido otra: "Que nos pregunten a los malagueños lo que pensamos de él". "Puedes irte de Málaga, no pasa nada, qué bonito es el acento malagueño", ha señalado otro. A lo que ha incidido un ciudadano: "El acento malagueño, lejos de ser motivo de burla, es herencia de siglos de historia, mezcla de pueblos y culturas que dieron a esta tierra un sello propio, vivo y musical".