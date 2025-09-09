Málaga dispara su consumo energético: un 50% superior a la media nacional

El consumo eléctrico es un indicador directo de la actividad económica y social, mientras que el número de puntos de suministro refleja el dinamismo de la red y su capacidad para cubrir más hogares, negocios e industrias.

En el caso de Málaga, los datos ofrecidos por Papernest muestran que entre el primer semestre de 2019 y el segundo de 2024, Málaga lidera el aumento del consumo eléctrico en Andalucía, con un crecimiento del 5,8%, mientras que Andalucía en su conjunto experimentó una caída del 1,9 % y el promedio nacional descendió un 5,6 %.

Este contraste sitúa a la provincia en una posición diferenciada dentro del panorama energético español. Málaga ha pasado de consumir casi un 40 % más respecto al promedio andaluz en 2019 a superar el 50 % en 2024. Frente al promedio nacional, la diferencia ha crecido de un 34 % al inicio del período hasta alcanzar casi un 50 % al cierre de 2024.

En paralelo al consumo, el número de puntos de suministro eléctrico en Málaga creció un 5,6 % en el mismo período, frente al 4 % en el promedio andaluz y apenas un 3,4 % a nivel nacional.

Actualmente, la provincia cuenta con más de 1,15 millones de puntos de suministro, una cifra que constituye aproximadamente el doble que la media por provincia en Andalucía.

En términos relativos, Málaga mantiene una ventaja del 73 % sobre el promedio regional en 2019, que se ha incrementado hasta superar el 75 % en 2024. Comparado con la media nacional, la diferencia pasó de un 93 % superior en 2019 a casi un 97 % superior en 2024.

Málaga, referente energético del sur

Los datos confirman que Málaga es hoy la provincia con mayor peso en el consumo eléctrico de Andalucía y una de las más destacadas a nivel nacional.

El crecimiento del consumo y de los puntos de suministro, junto con la intensidad de uso en sectores como el doméstico y el industrial, diferencian a Málaga de la tendencia general de reducción observada en España.

Aunque las razones detrás de esta evolución no pueden atribuirse de forma directa en este informe, factores como el desarrollo demográfico, el dinamismo empresarial o el incremento de la actividad económica podrían contribuir a explicar esta trayectoria.