Málaga, a la espera de los resultados de las muestras en el Parque de Huelin por posible gripe aviar

Andalucía ha retornado de las vacaciones veraniegas con una alerta sanitaria por gripe aviar tras confirmar varios focos entre Sevilla y Huelva, junto a Málaga, que se encuentra ahora mismo bajo sospecha.

La pasada semana el Ayuntamiento de Málaga decretó el cierre preventivo del Parque de Huelin tras la aparición de una veintena de aves muertas que podrían estar afectadas por esta enfermedad infecciosa. Asimismo, se acordó reforzar la vigilancia en el resto de zonas verdes de la ciudad con estanques y lagos frecuentados por aves silvestres y migratoria.

Según confirman fuentes de la Delegación territorial de la Junta de Andalucía a este periódico, ya se han recogido muestras en el Parque de Huelin y están a la espera de los resultados.

Una vez se tengan esos análisis, en caso de confirmarse el foco, la Junta de Andalucía deberá declararlo oficialmente aunque es el Ministerio de Agricultura el encargado de notificarlo tanto al resto de comunidades autónomas como a la Unión Europea y a terceros países.

"Aún no se ha confirmado nada en Málaga; si fuera así, en este caso, al ser un parque urbano y no una explotación o un paraje natural con vida silvestre, se coordina el protocolo de actuación con el Ayuntamiento", detallan estas mismas fuentes.

Cerrado el Parque de Huelin por un posible caso de gripe aviar / Álex Zea

Cuatro focos comunicados

Por ahora, el Ministerio de Agricultura no ha informado de ningún caso confirmado de gripe aviar en Málaga. Según la última actualización, hay cuatro focos comunicados de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en Aves Silvestres, dos de ellos en Sevilla capital, uno en el municipio sevillano Aznalcázar y otro en El Cerro de Andévalo, en Huelva.

Por lo pronto, Doñana ha activado su protocolo para prevenir la proliferación de los contagios en las aves que habitan este espacio protegido y, por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado también temporalmente el Parque de Miraflores y los jardines del Real Alcázar.

Imagen de archivo de Doñana. EFE/MIGUEL VAZQUEZ / Miguel Vázquez / EFE

Afortunadamente no se han detectado casos de contagio en humanos, un hecho que la Junta de Andalucía ve "improbable". No obstante, hay 25 personas en la comunidad autónoma bajo vigilancia que han estado en contacto con aves muertas o con muestras de aves muertas por gripe aviar aunque la Junta no concreta a qué provincias pertenecen.

Más aves muertas

Ciudadanos y colectivos vecinales de la capital malagueña han denunciando que también aparecieron aves muertas en el Parque del Oeste y más recientemente en la playa de la Misericordia. La semana pasada 14 colectivos llegaron a presentar un escrito ante la Fiscalía de Medioambiente para solicitar una investigación "rigurosa" sobre lo ocurrido.

"La primera denuncia fue por la situación del agua y de los animales en el Parque del Oeste. ¿Por qué el Parque de Huelin se ha cerrado y este no?", criticaron estos colectivos, al tiempo que aseguraron que esto "tendrá su explicación, pero estaría bien que se pronunciase el Ayuntamiento y nos la explique".