Málaga registra 80 incendios forestales en lo que lleva de año

El dispositivo Infoca (Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía) tuvo que actuar en 80 incendios forestales en la provincia este año. Sin embargo, no todos estos incendios han sido declarados como tal, ya que la rápida actuación de los servicios de extinción logró que el 80% de ellos se quedaron como conatos. Así lo ha informado la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, en una jornada sobre prevención y extinción de incendios que tuvo lugar con distintos ayuntamientos en el Centro de Emergencias 112 Andalucía en el Parque Tecnológico.

Además, la delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía compartió también los resultados de 2024, explicando que, entre enero y octubre de ese año, se produjeron un total de 85 incendios forestales, de los cuáles el 65% se quedaron en conatos. "Debemos seguir trabajando para reducir y cercenar las posibilidades de que se produzcan nuevos incendios forestales", comentó.

Un verano negro

"Este verano negro en el ámbito de los incendios forestales hemos aprendido muchas lecciones, y eso que estamos en una tierra con larga trayectoria en esta materia y donde parecía que no nos quedaba nada por aprender", explicó la delegada del Gobierno andaluz. Más tarde, mencionó: "Si algo hemos aprendido a lo largo de este verano es que los incendios son cosa de todos, que no los apaga solo una institución", y explicó que es necesaria la coordinación y la colaboración de todas las fuerzas institucionales.

Durante la jornada, Navarro un mensaje a los alcaldes de diferentes ayuntamientos de la provincia que asistieron al acto, indicando que "los ayuntamientos tienen un papel fundamental en la prevención de incendios, sobre todo evitando prácticas de riesgo y concienciando a los vecinos", y recordó las palabras del director del Centro Operativo Provincial, Alejandro Molina: "El mejor incendio es el que no llega a producirse".

Navarro adviertió que septiembre registró en otros años años los peores incendios forestales en Málaga / Nacho Agote

"No podemos dar la batalla por ganada porque el periodo de alto riesgo aún no ha terminado", dijo Navarro, y explicó: "Septiembre suele ser un mes peligroso. Parece que, yéndose nuestros visitantes y turistas, se van la mayor parte de los riesgos, y no es así. Ha sido en este mes cuando, en otras ocasiones, hemos registrado los peores incendios forestales en esta provincia".

Recuperación y prevención

Por otro lado, la delegada del Gobierno andaluz dedicó unas palabras a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios, como la de Sierra Bermeja tras el incendio que tuvo lugar en 2021: "Ya llevan invertidos 7 millones de euros por parte de la Delegación de Sostenibilidad en la recuperación de estos montes".

"La inversión global de esta consejería en la provincia de Málaga para prevenir, conservar el terreno forestal y recuperar aquello afectado por los diferentes incendios roza ya los 28 millones de euros desde 2019, sumando actuaciones ya ejecutadas, las que están en ejecución y algunas que están planificadas y licitadas para 2026", mencionó Navarro.

Por otro lado, la delegada de Gobierno explicó que el Plan Infoca, este año, cuenta con 257 millones de euros, de los cuales el 56% (146 millones de euros), se dedica a la prevención. "Es una parte que no se conoce porque los vemos cuando están actuando en los incendios, pero a lo largo del resto del año ellos están al pie del monte", explicó Navarro, y comentó algunos ejemplos, como los trabajos servícolas o la adecuación de los cortafuegos.

Durante la jornada, Patricia Navarro también menciono que, este año, han insistido mucho durante la organización de eventos de fuegos artificiales y espectáculos pirotécnicos con llamadas, mensajes y correos electrónicos: "Lejos de renunciar a esta labor, que es nuestra responsabilidad controlar este tipo de prácticas, en años sucesivos vamos a estar mucho más vigilantes, porque son cuestiones que la propia ciudadanía tiene que entender, sobre todo después del verano que hemos tenido", explicó la delegada del Gobierno andaluz, y mencionó que algunos municipios han contado con heridos y afectados por la práctica de los fuegos artificiales.

Por otro lado, durante el inicio de la jornada, Navarro lanzó un mensaje de pésame: "Me vais a permitir que inicie esta introducción lanzando un mensaje de pésame como corresponde después de un verano absolutamente negro en el panorama nacional con respecto a los incendios forestales. Un mensaje de pésame a familiares, amigos y también a las instituciones de aquellos municipios que han sido afectados por los incendios y que, desgraciadamente, han contado con fallecidos en su balance".