La falta de mano de obra en Málaga lastrará la mejor cosecha en años de subtropicales y aceitunas

La falta de mano de obra en Málaga se ha convertido en uno de los principales obstáculos para que propietarios de fincas agrícolas dedicadas al subtropical o al olivar puedan hacer frente a una cosecha que volverá a recuperar sus registros óptimos, en cuanto a toneladas recolectadas, después de varias temporadas lastradas por la sequía. Precisamente, en un escenario complicado como el de estos últimos años, muchos trabajadores apostaron por otros sectores para poder garantizarse su sustento. Ahora es difícil atraerlos de nuevo al campo, como señalan los portavoces de los principales sindicatos.

Un productor en una de las muchas fincas de aguacates de la Axarquía / L.O.

En busca de personal

El presidente de la macrocooperativa veleña Trops, José Linares, ha avanzado que en las últimas semanas se ha trabajado de manera muy intensa en la búsqueda de personal tanto en la comarca de la Axarquía, líder nacional en la producción de aguacates y mangos, como en otras zonas productoras. La solución pasará finalmente por concertar servicios de autobuses con localidades del litoral granadino como Motril: «Esta problemática es común a toda la provincia, porque hemos hablado con productores del olivar en la zona de Antequera y están igual», expresa.

«Falta mano de obra por distintos motivos, no sólo porque no hay un relevo generacional. Entendemos que hay otros sectores como el turístico que en los últimos años ha crecido mucho en la Costa del Sol y está siendo más atractivo para muchas personas», manifiesta. En este momento hay en recolección más de 18.000 toneladas de mangos a través de Trops, de las algo más de 35.000 que se producirán esta campaña en la comarca axárquica y algunas zonas de la provincia de Granada. Pero a su vez esperan otras 80.000 toneladas de aguacate, que la propia macrocooperativa prevé recolectar en los próximos meses, de las más de 120.000 que se producirán en el conjunto del país.

Este gigante del aguacate y el mango da empleo directo a más de 1.200 personas en este momento y puede dar cabida a varios centenares de trabajadores más. A este cupo de empleados se les unen los que en las fincas se dedican a las tareas de desbroce y de mantenimiento de las fincas. Son tareas que requieren de mano de obra especializada, capaz de reacondicionar los árboles para luego optimizar la producción durante las cosechas futuras.

Los productos agroalimentarios representan un importante pilar exportador / l.o.

Otros problemas a afrontar

No todo son buenas noticias después de esas intensas lluvias que en marzo marcaron un punto de inflexión tras la sequía. El secretario provincial de COAG en Málaga, Antonio Rodríguez, recuerda que la vendimia se ha terminado con pérdidas extraordinarias, derivadas de los hongos que han asolado fincas enteras en el interior de la comarca de la Axarquía. Y también relata que el olivar afronta un periodo de estrés hídrico que, frente a las buenas perspectivas iniciales, ya ha empezado a «tirar muchas toneladas de aceitunas que el árbol, con tantos meses sin lluvias, no puede soportar».

En este sentido también expresa su preocupación el secretario general del sindicato UPA en Málaga, Francisco Moscoso: «Si no vienen nuevas lluvias ahora en otoño la cosecha no va a ser tan buena como esperábamos», expresa. Rodríguez manifiesta además la problemática que padece el sector ganadero, por culpa de la lengua azul. Vienen pérdidas en los «balances provisionales» de hasta el 30%, sobre todo en el ámbito del ganado ovino, apunta.

Moscoso espera que todas estas dificultades que el campo deberá afrontar de cara al otoño no vuelvan a caer «únicamente del lado del agricultor». Y en este sentido insiste en que en plena campaña del mango no es justo que en origen se pague alrededor de un euro por kilo y luego en los supermercados de la zona se comercialice por encima de los cuatro euros.

No obstante, los responsables de la comercialización de los mangos en los mercados internacionales atribuyen a las políticas arancelarias de Estados Unidos las variaciones de estas últimas semanas. Explican que durante muchos días se han cerrado las puertas a esta fruta y ha habido un excedente que ha terminado en Europa, de ahí del desplome de los precios en origen en algunas zonas. Esos portavoces añaden que tales variaciones empiezan ya a estabilizarse.

