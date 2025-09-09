El paro de mayores de 45 años firma en Málaga su dato más bajo en 15 ejercicios

El mercado laboral malagueño, pese a registrar cifras récord de empleo en estos últimos años, sigue en cifras de paro bastante enquistadas en lo relativo al colectivo de mayores de 45 años, un hecho que preocupa a los sindicatos CCOO y UGT y a la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM). La cifra de parados por encima de esas edad es actualmente, a la altura de agosto de 2025, de 64.664 personas en la provincia, lo que supone la cifra más baja de los últimos 15 años. No obstante, el volumen se ha reducido sólo un 8% sobre los casi 75.000 que llegó a haber en 2022, en la época de la pandemia, mientras que los otros grupos de edad sí muestran un mayor descenso desde entonces. La cifra de parados menores de 25 años se ha reducido un 33% respecto a aquel año, mientras que la de desempleados entre los 25 y los 44 años baja en torno a un 40%.

Seis de cada diez parados mayores de 45 años son mujeres, lo que evidencia, según CCOO y UGT, la persistencia de una brecha laboral que tiene origen en cuestiones como la mayor dificultad de ellas para reincorporarse al mundo laboral por su mayor implicación en los cuidados familiares.

Los datos del Observatorio Argos de 2024 confirman la percepción de que son esas personas de más edad las que sufren el riesgo de que su desempleo se vuelva crónico: del total de parados malagueños mayores de 45 años, más de 40.000 personas (o sea, el 58% del total) llevan en el desempleo más de doce meses.

El perfil, en estos casos, es también predominantemente femenino y con tendencia a las cualificaciones más elementales, aunque también hay casos de personas con formación superior que no encuentran acomodo laboral si, desafortunadamente, caen en la rueda del paro a partir de esas edades.

Políticas de recualificación

La secretaria de empleo y formación de UGT, Luisa Domínguez, reiteraba estos días la necesidad de políticas activas de empleo por parte de las Administraciones Públicas donde se incluya, además de una apuesta por la FP para jóvenes, una formación específica para la recualificación de los trabajadores mayores de 45 años, «que representan el mayor porcentaje de paro en nuestra provincia».

«Es un colectivo muy vulnerable por edad y porque, en muchos casos, no tienen la suficiente formación digital. Requieren de una formación específica para mejorar sus posibilidad de acceso al empleo», viene señalando.

También CCOO de Málaga solicita planes de formación para estas personas, que presentan un perfil claramente femenino. «Hablamos principalmente de mujeres que tuvieron que dejar el mercado laboral por la maternidad y los cuidados familiares y que al final, cuando regresan, se ven penalizadas. Ponemos mucho el foco en la recualificación porque es fundamental, sobre todo en habilidades digitales. Faltan plazas públicas de FP y para certificados de profesionalidad», comentan desde esta central sindical.

Por su parte, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) recuerda que a la provincia de Málaga, pese a generar mucho empleo, le cuesta bajar su índice de paro por el incremento continuo de población activa, tal y como se observa en la EPA, lo que conlleva «un sobreesfuerzo de generación de actividad económica». En este punto, menciona la importancia de insertar laboralmente a los desempleados de más edad.

«Las políticas activas de empleo deben atender a este crecimiento de la población demandante, favoreciendo la inserción de los colectivos con mayor dificultad para encontrar trabajo, como los jóvenes y los mayores de 45 años, y reforzando, además la formación como palanca de transformación, teniendo muy presentes aquellos perfiles profesionales más demandados», afirmaba hace unos días la vicepresidenta de la patronal malagueña, Natalia Sánchez.

Suscríbete para seguir leyendo