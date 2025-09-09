La pensión media de jubilación se sitúa en Málaga en agosto en 1.376,28 euros al mes

La pensión media de jubilación, que representa el 61% del total, se sitúa en Málaga en agosto en 1.376,28 euros mensuales, un 4,5% más que hace un año y un 38,7% más que en 2018, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de los que ha informado este martes la Subdelegación a través de un comunicado.

Además, han indicado que la pensión de incapacidad permanente, que ha sido abonada a 32.000 personas en Málaga, ha ascendido a 1.186,27 euros, un 29% más que en 2018 y 4,3% más que en 2024; mientras que la de viudedad se ha situado en los 863,79 euros, que han cobrado 67.724 pensionistas de la provincia, lo que representa un 40,7% más que en 2018 y un 4,5% más que el pasado año.

Por otra parte, han apuntado que en Málaga un total de 12.828 personas han recibido la pensión de orfandad (480,65 euros), un 33,7% más que en 2018 y un 4,6% más que en 2024, mientras que 1.732 se han abonado a favor de familiares, con un importe medio de 733,40 euros, lo que supone un 40% más que en 2018 y un 4,6% más que el año anterior.

Desde Subdelegación han indicado que la Seguridad Social abonó en agosto 295.001 pensiones en Málaga por un importe total de 352.613.885,68 euros y 1.195,30 euros mensuales de media; cifras que suponen un 4,7% más que hace un año y un 39,4% más que en 2018.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado que "el Gobierno de España continúa con su política para garantizar unas pensiones dignas y que los pensionistas malagueños mantengan su poder adquisitivo". "La realidad la demuestran los datos y por ejemplo, hoy un jubilado malagueño cuenta con 384 euros más al mes de media que en junio de 2018", ha indicado.

Salas ha recordado que "el Gobierno de Pedro Sánchez sigue demostrando que una de sus principales prioridades ha sido y seguirá siendo incrementar las pensiones, una acción política que marca la diferencia de forma clara con el abandono y maltrato que sufrieron nuestros pensionistas anteriormente". Además, ha explicado que "la subida media de todos los tipos de pensiones roza el 40% desde 2018 y ha venido beneficiando a todos los tipos de pensiones: jubilación, incapacidad, orfandad, viudedad y favores familiares". "El fortalecimiento del sistema público de pensiones que ha venido desarrollando el Gobierno progresista de Pedro Sánchez es un hecho porque además va acompañado asimismo por una política económica eficiente que permite que España siga liderando el crecimiento económico en Europa y entre las economías avanzadas del mundo", ha apostillado Salas.

Cerca de 9,4 millones de pensionistas en España

En cuanto a los datos nacionales, la nómina de agosto asciende a 13.620,9 millones de euros, con 10.374.297 pensiones a cerca de 9,4 millones de personas. La pensión media del sistema alcanza los 1.312,9 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior.

En concreto, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), se sitúa en 1.507,55 euros mensuales, un 4,4% más alta que hace un año. El 59,2% de las personas que perciben la pensión de jubilación como prestación principal son hombres.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.666,6 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.010,3 euros al mes. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media alcanza los 2.907 euros, y de 1.669,7 euros en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

Por su parte, la pensión media de viudedad es de 935,8 euros mensuales. Esta pensión es la principal para 1,5 millones de personas, de las cuáles un 95,7% son mujeres. En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema es de 1.613,3 euros, según los últimos datos disponibles (julio). En concreto, en el Régimen General, la pensión media de las nuevas altas de jubilación asciende a 1.722,5 euros al mes.