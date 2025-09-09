Este es el producto típico malagueño que la actriz Kiti Mánver ha regalado a Broncano en 'La Revuelta': "Son los genuinos"

Málaga ha estado muy presente en el primer programa de la nueva temporada de 'La Revuelta' a través de una de sus entrevistadas, la actriz antequerana Kiti Mánver, y el regalo tradicional malagueño que ha hecho a su presentador, David Broncano. Era la primera vez que la intérprete visitaba el plató del reconocido espacio de TVE y ha querido aprovechar la ocasión para llevar algunos de los productos que cultiva en su huerto, así como uno de los bocados más emblemáticos de la provincia.

"Son los genuinos, los de verdad, hechos en horno de leña", ha señalado la artista mientras entregaba al comunicador "un puñadito" de los icónicos molletes de Antequera, una de las joyas gastronómicas más populares del territorio, reconocidos por toda la geografía nacional.

Los molletes de Antequera, el regalo de Kiti Mánver a Broncano

"Son para sopar", ha señalado la antequerana a Broncano sobre la idoneidad de estos molletes para acompañar con las salsas que también ha llevado al espacio televisivo y que ha realizado ella misma con los productos de su huerto.

Además, la antequerana también ha obsequiado al programa con su propia albahaca fresca, cultivada en su huerto urbano: "Las salsas llevan aceite de mis primas de Sabiote", ha añadido la actriz sobre la calidad de los productos utilizados para realizar sus creaciones.

Kiti Mánver acude a 'La Revuelta' para presentar su nueva serie, ambientada en Málaga

María Isabel Ana Matecón Vernalte, nombre real de la actriz Kiti Mánver, no ha acudido sola al plató de La Revuelta, sino que ha estado acompañada por el también actor Álvaro Morte para presentar su nuevo trabajo, la serie 'Dos tumbas', en la que Málaga tiene una destaca presencia al estar ambientada y rodada en la provincia.

En concreto, este trabajo que actualmente se encuentra entre las series más vistas de Netflix tras acumular millones de visualizaciones se desarrolla en el pueblo de la Axarquía malagueña de Frigiliana, donde ocurre esta historia centrada en la desaparición de dos chicas durante la feria de la localidad.