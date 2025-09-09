El PSOE asegura que este mandato "pasará a la historia como el del fracaso" del alcalde de Málaga

El portavoz del grupo municipal del PSOE en la ciudad de Málaga, Daniel Pérez, ha considerado este martes que el mandato actual del Gobierno local, que se encuentra en su ecuador, "pasará a la historia como el del fracaso" del alcalde 'popular', Francisco de la Torre, quien "ha agotado su etapa".

Pruebas de este "fracaso" son, a juicio del socialista, "una larga lista de reveses en materias clave" como "la candidatura a la Expo 2027, la exclusión de Málaga como sede del Mundial 2030, la falta de limpieza en los barrios de la ciudad y, de forma muy especial, el grave problema de acceso a la vivienda", según ha explicado en una rueda de prensa en la que el PSOE ha inaugurado el nuevo curso político local.

"El cambio político en Málaga se hace desde la constancia y desde el trabajo riguroso de concejales y concejalas que están presentes en los barrios y en las calles", ha asegurado Pérez, quien ha manifestado que "nos duele ver cómo Málaga, más que avanzar, está estancada".

Asimismo, el líder de los socialistas en el Ayuntamiento ha considerado que "uno de los mayores fracasos que puede tener un alcalde es ver cómo vecinos y vecinas de Málaga tienen que abandonar su ciudad por no poder acceder a una vivienda asequible".

En este sentido, ha pedido al Ayuntamiento que "aplique la Ley Estatal de Vivienda y solicite la declaración de Málaga como zona tensionada en la totalidad del municipio, siguiendo la senda de ciudades como Barcelona, Bilbao o A Coruña, donde ya se están viendo resultados con la bajada de precios del alquiler".

Además, ha criticado el "peso desmesurado" del turismo en el parque de viviendas de la ciudad y ha calificado como "intolerable" que haya "más de 13.000 viviendas de uso turístico, el doble que Barcelona pese a tener tres veces menos población".

"Es imprescindible reducir estas licencias para evitar que más malagueños y malagueñas se vean expulsados de la ciudad", ha agregado Pérez, quien también ha aludido a "la suciedad de las calles y el deterioro de los parques y los jardines, que ha provocado que se haya registrado un probable caso de gripe aviar en el Parque de Huelin". En el citado parque aparecieron, a finales del pasado mes de agosto, una veintena de aves muertas que han abierto el debate sobre la posibilidad de que en la ciudad haya un caso de gripe aviar. El socialista ha asegurado que esto se debe a la "falta de mantenimiento en los parques, con la proliferación de algas en las lagunas y a la falta de limpieza en las calles de los barrios".

Ha apostillado que estos son "ejemplos de la mala gestión del PP en la ciudad de Málaga" y ha culpado de esta a la edil de Servicios Operativos, Teresa Porras, y al "máximo responsable", el regidor de la ciudad, Francisco De la Torre. En este punto, ha manifestado que el gerente de la empresa pública de limpieza de Málaga, Limasam, "cobra 128.000 euros al año y no cumple con su cometido". "Si no es capaz de mantener la ciudad limpia, debe ser cesado de inmediato", ha añadido Pérez.

En cuanto a "los grandes proyectos", ha reprochado que "la Gerencia de Urbanismo ni siquiera ha ejecutado el 50% de las inversiones comprometidas" y que iniciativas "largamente anunciadas" como la integración del río Guadalmedina o el parque en los terrenos de Repsol "siguen siendo meras promesas incumplidas tras 25 años de gobierno".

Por último, el portavoz municipal del PSOE ha asegurado que "cada vez está más claro que Paco de la Torre ha agotado su etapa. En 2026 debe ser el último año que se tome las uvas como alcalde". "Málaga necesita un nuevo rumbo y un gobierno socialista que ponga la vivienda, la limpieza y la defensa de la mayoría social en el centro de la acción municipal", ha concluido.