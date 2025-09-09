'Taberna La Malagueña': cómo Málaga cruzó el Atlántico hasta Panamá

El Cautivo, la Virgen del Carmen, pescaíto frito y porra antequerana. Eso sí, a 8,200 kilómetros. Esta es la propuesta gastronómica de dos malagueños que triunfan en Panamá.

Los encargados son Merche y Juan Antonio, dos emigrantes malagueños. Ella de El Palo y él de Marbella. Su periplo en Panamá comenzó por casualidad en 2012:

“Vinimos de viaje y no encontrábamos trabajo en España. Así que teníamos nuestro vuelo de vuelta, pero no nos volvimos, nos quedamos aquí porque echamos currículums y enseguida nos cogieron. Aunque al principio los sueldos eran bajos, durante un año nos quedamos aquí, porque no teníamos para comprarnos los billetes”, recuerda Merche.

La añoranza de su tierra fue el motivo principal para crear una taberna con tapas: "Había muchos españoles y todos buscábamos el típico bar donde tomarte unas cañas y unas tapas, pero había pocos lugares a los que ir sin que te reventase el sueldo. Y ahí fue cuando le surgió la idea de crear un pequeño local", afirma.

Un establecimiento que, como no podía ser de otra manera, tenía que estar basado en Málaga. Y así nació ‘Taberna La Malagueña’.

“Abrimos la primera taberna en el 2014 y la verdad que fue un éxito”, afirma la propietaria. Un éxito que les ha acompañado estos años y les ha llevado a tener ya cuatro tabernas en distintas ciudades de Panamá: "Acabaremos el 2025 con seis Malagueñas aquí en Panamá".

Su propuesta gastronómica

Lo que les diferencia del resto de locales españoles es que su carta se basa en tapas y platos puramente malagueños y andaluces, y no solo en "paellas y tortillas de patatas": "Nos centramos mucho en la comida del sur, en frituras de pescado, salmorejos, porras antequeranas, rebujitos, manzanillas, lo que viene siendo el tapeo. Además, nuestros pinchos tienen nombres de Málaga”, aclara Merche.

Una carta que se completa con una decoración donde “cada rincón tiene un trozo de Málaga”. En las paredes se puede ver a la Virgen del Carmen procesionando en las playas de El Palo, al Cautivo el Lunes Santo en plena calle Larios, o vistas panorámicas de la bahía de Málaga desde Gibralfaro, entre otros: "Mires donde mires, hay un detalle de Málaga", cuenta.

“Esto nos hace estar un poquito más cerca de nuestra tierra. Panamá, la verdad que nos acogió súper bien, pero echamos mucho de menos Málaga. Seguimos yendo, llevamos a nuestros hijos para que conozcan nuestra Málaga, nuestra tierra por bandera, porque estamos súper orgullosos de ser malagueños”, apunta Merche.

En 'La Malagueña' huele a pescaíto frito, un olor que evoca a esos atardeceres en El Palo, pero que se ha trasladado al otro lado del charco, para así tener un trozo de Málaga en Panamá.