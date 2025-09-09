Unicaja es incluida en el índice bursátil Stoxx Europe 600 tras subir un 158% su capitalización

La entidad financiera malagueña Unicaja ha sido incluida en el índice bursátil Stoxx Europe 600, uno de los principales indicadores de referencia del mercado europeo. Este índice agrupa a las 600 compañías con mayor capitalización bursátil ajustada por su “free float” o capital flotante de 17 países europeos y forma parte de la familia de índices de referencia Stoxx.

La entrada de Unicaja en este índice se basa en los datos de capitalización de la compañía a cierre de agosto y supone, según ha explicado este martes el propio banco, "un reconocimiento al posicionamiento de la entidad en los mercados", a la vez que "refuerza su visibilidad ante la comunidad inversora internacional". La incorporación será efectiva a partir de este próximo 22 de septiembre de 2025.

"Fuerte incremento" de la capitalización

El banco malagueño, presidido por José Sevilla y que tiene a Isidro Rubiales como CEO, ha recordado que su capitalización ha experimentado un "fuerte incremento" en los últimos 18 meses, pasando de 2.363 millones de euros a cierre del ejercicio de 2023 a 3.276 millones en 2024, y 6.095 millones de euros a cierre de este pasado mes de agosto. La subida en este periodo ha sido así del 158%.

"Esta incorporación permite a Unicaja reforzar su presencia en índices internacionales y contribuye a ampliar la base de inversores y a mejorar la liquidez del valor", ha señalado la entidad, que este año ha iniciado su nuevo Plan Estratégico 2025-2027.

Resultados de 2025 hasta el segundo trimestre

El Grupo Unicaja registró un beneficio neto de 338 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 15% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (294 millones en junio de 2024).

El resultado, según comunicó a finales del pasado mes de julio, se sustenta en un margen de intereses "robusto", cercano a los 750 millones de euros, así como en el crecimiento de las comisiones netas y la reducción de la partida de ‘Otros ingresos y cargas de explotación’, que recogía el gravamen temporal de entidades de crédito (79 millones en el primer semestre de 2024).

El presidente no ejecutivo de Unicaja, José Sevilla, y el consejero delegado, Isidor Rubiales. / E. P.

Los avances en la ejecución del Plan Estratégico 2025-2027 se reflejan en una mejora de la dinámica comercial con un incremento en el año del 4% del volumen de negocio de clientes. El mayor crecimiento del margen bruto (5,2% en variación interanual) ha permitido mantener la ratio de eficiencia contenida en el 44,6%, a pesar del aumento interanual del 5,4% de los gastos de administración. Por su parte, la ratio de rentabilidad ROTE, ajustado el exceso de capital, mejora en cuatro puntos porcentuales respecto a junio de 2024, alcanzando el 11,9%.