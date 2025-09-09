Las otras urgencias del Bulto, el barrio en el foco de las promotoras

En Málaga gusta hablar de «nuevas centralidades» cuando se explican y se defienden proyectos urbanísticos que pueden generar polémica. El caso del Bulto es uno de los últimos ejemplos, un barrio que ha vuelto a la conversación pública después de ponerse en el foco de las promotoras.

En concreto, son tres las firmas interesadas en hacerse con el proyecto de reurbanización y profunda reforma que cambiará por completo la imagen que conocemos del Bulto: Sierra Blanca, Urbania y el estudio de arquitectura José Seguí.

Últimas casas del Bulto. / AIM

Las propuestas

Este verano se han hecho públicas las tres propuestas, entre las que se incluyen edificios residenciales y hoteleros en altura, con construcciones circulares, espacio para oficinas y viviendas protegidas, junto a otras importantes modificaciones como es el traslado del Cotolengo y el albergue municipal o la demolición de las casas de autoconstrucción donde siguen viviendo una treintena de familias, esta última, una de las medidas más complejas.

Un proyecto, por cierto, del que los vecinos de los bloques ubicados en calles aledañas como Agustín Montes Fuentes conocen únicamente lo que se publica en prensa, ya que no han recibido ningún tipo de comunicación oficial por parte de la Gerencia de Urbanismo ni del Distrito de Carretera de Cádiz.

Eso sí, según trasladan a este periódico, se inclinan por la propuesta de Sierra Blanca, ya que entienden que es el que mejor encaja con el entorno y el que menos afecciones provocaría a los edificios que se quedarían detrás. No obstante, los vecinos más veteranos no dudan en mostrar su escepticismo con que finalmente se produzcan los desarrollos anunciados: «En los 50 años que llevamos aquí, ¿están haciendo algo?», se cuestiona una vecina.

Propuesta de Urbania para la regeneración del Bulto / L.O

Reclamaciones pendientes

Este es el futuro que planea sobre el barrio para los próximos años pero, ¿qué hay del presente? Una veintena de vecinos -congregados por la Asociación Parque del Mar a petición de La Opinión de Málaga- denuncian que existen otras urgencias que no se están atendiendo pese a que se reclaman insistentemente desde hace años.

Entre las demandas del barrio existen quejas generalizadas por la falta de limpieza y por la presencia de ratas, que proliferan en las zonas verdes y los grandes árboles. En especial, los vecinos se quejan de un gran ficus ubicado en el Pasaje Ferrería de Heredia, no solo porque las ramas de mayor porte invaden ya algunas de las viviendas, sino porque las raíces, aseguran, «buscan agua» y están empezando a afectar a los cimientos del edificio que hay justo a su lado.

Aquí se encuentra también otra de las grandes reivindicaciones, que es el asfaltado del aparcamiento, propiedad municipal, que sigue siendo una parcela polvorienta y llena de suciedad pese a que han conseguido que el Ayuntamiento de Málaga haga una limpieza periódica.

«Cuando sopla el viento se crean remolinos de tierra que entran en las casas», se queja una vecina, Isabel Ligero, cuyo marido, Jesús Clarés, padece problemas respiratorios.

El vocal de la Asociación de Vecinos Parque del Mar, Julio Rematero, insiste en que el equipo de Gobierno «incumple» sus promesas y recuerda que llevan desde 2010 reclamando el asfaltado de esta parcela, una intervención sencilla para la que se le han dado ya varias fechas que nunca se han llegado a cumplir.

Obras en la zona. / AIM

Obras molestas

Otra de las principales quejas hacen referencia a falta de seguridad y de movilidad que ha generado para los peatones las obras que se están ejecutando en la calle Orfila, junto al Parque de Huelin.

Estos trabajos se corresponden al proyecto de la «Supermanzana», que ya levantó una oleada de protestas por parte de los residentes en el entorno del Mercado de Huelin por la eliminación de plazas de aparcamiento, lo que obligó al Ayuntamiento de Málaga a corregir el diseño.

En el caso de los vecinos del Bulto, critican que se ha levantado la acera en toda su extensión, lo que ha convertido la zona en un verdadero laberinto por el que transitar, con especial dificultad para personas con discapacidad y movilidad reducida.

Además, sostienen que se han desplazado algunos contenedores de basura, de manera que los que quedan cerca acaban rebosantes residuos y desperdicios. «Es como si nos estuvieran bloqueando», critica una vecina que apunta que las obras han suprimido dos plazas de aparcamientos reservadas para minusválidos que no se han repuesto. «Es una obra que vemos innecesaria», sostienen los vecinos, que aprovechan para criticar el ruido de la obra que, insisten, empieza cada día en torno a las siete de la mañana.

Les preocupa también la estrechez de la nueva calzada de la calle Orfila, especialmente cuando deban maniobrar vehículos de emergencias como una ambulancia o un camión de bomberos.

Propuesta de Sierra Blanca para la regeneración del Bulto / L.O

«No quiero irme de mi casa»

Ángeles Martín es vecina de la calle López Pinto en el Bulto, donde lleva viviendo 23 años. Tras conocer los planes de reurbanización de la Gerencia de Urbanismo, es clara y rotunda: «No quiero irme de mi casa».

Cuenta que ya consiguió pagar la hipoteca de la vivienda -que está expropiada, como las demás, explica- y que durante años ha ido haciendo reformas para acondicionarla, siendo su mayor deseo que se le concediera un permiso de obras para construir una segunda planta.

Tanto ella como su hija lamentan la «mala fama» de este núcleo de viviendas así como que se califique su hogar como una «chabola».

Propuesta de José Seguí­ para la regeneración del Bulto / L.O

Con respecto a los tres proyectos urbanísticos en liza y el hecho de que está prevista la demolición de sus viviendas, entienden que tendrán que ser realojados en las viviendas protegidas proyectadas pero desconocen con qué condiciones. En el caso de estos residentes, Urbanismo sí se ha puesto en contacto con ellos a través de cartas.

«Estoy temiendo que quieran volverme a hipotecar», afirma Ángeles, que insiste en que querría poder mantener su vivienda

