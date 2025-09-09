El vecino más longevo de La Malagueta

Todos los árboles tienen su historia, aunque pocos han sido testigos del devenir de Málaga desde el siglo XIX hasta el XXI. Es el caso de la araucaria que está en la esquina entre el Paseo de la Farola y el Paseo Marítimo Ciudad de Melilla y que se ha convertido en el residente de mayor edad entre todos los seres vivos de este barrio malagueño.

Aunque no se conoce con exactitud en qué año se plantó aquí esta conífera, aportaremos argumentos para una datación rigurosa. Y ello, a pesar de la dificultad adicional que supone analizar un territorio con grandes transformaciones urbanísticas, pues hace doscientos años este lugar era un simple arenal con escasas infraestructuras y uso exclusivamente portuario y militar.

La denominación científica Araucaria heterophylla (antes llamada excelsa) deriva del territorio Arauco, espacio histórico del pueblo mapuche en Chile, donde el botánico inglés Richard Anthony Salisbury (1761-1829) identificó por primera vez este género arbóreo.

Pero nuestra especie no proviene de América sino de Polinesia, en el triángulo del Océano Pacífico formado por Nueva Caledonia, Australia y Nueva Zelanda. En concreto es originaria de Norfolk, isla dada a conocer a los europeos por James Cook en 1774, quien quedó impresionado con el tamaño y esbeltez de sus árboles.

Postal de La Malagueta de Hauser y Menet en 1902, con la incipiente araucaria, a la derecha. / Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Mesozoico

Esta gimnosperma de hoja perenne, surgida en el Mesozoico, puede vivir más de un siglo y alcanzar alturas de hasta 70 metros. Como promedio crece un metro por año durante las primeras tres décadas, tras lo cual reduce ese ritmo y pierde la forma simétrica piramidal.

Con tronco recto y hermosas ramificaciones, sobre todo en su etapa de juventud, resulta útil para mástiles de embarcaciones de vela; siendo también muy apreciada en jardinería ornamental. Ambos factores explican su rápida difusión hacia otros continentes a lo largo del siglo XIX.

Siguiendo la tesis doctoral de Blanca Lasso de la Vega, los primeros ejemplares llegaron a Málaga en las décadas de 1850 y 1860, empezando por la Hacienda de la Concepción e incluyendo numerosas villas de la clase adinerada malagueña.

Tras esta breve contextualización, pasamos a estudiar la lujosa villa y jardín donde fue plantado nuestro ejemplar, y lo haremos a través del análisis de fotografías y mapas antiguos.

La araucaria en La Malagueta, en 1959. / Archivo fotográfico UMA

Villa y jardín

Verificamos que la edificación no existía en la conocida imagen tomada en 1879 por Jean Laurent desde Gibralfaro, vía Biblioteca Nacional de España (BNE), ni aparece en los diversos planos consultados para la década de 1880 en las cartotecas del Instituto Geográfico Nacional y del Ministerio de Defensa. Pero ya es visible en la imagen editada por Hauser y Menet en 1891 también vía BNE, aunque las propias edificaciones impiden ver bien el jardín y por ello desconocemos si ya estaba plantada la araucaria.

En el detallado mapa de Emilio de la Cerda de 1892, vía Archivo Municipal de Málaga, comprobamos la presencia tanto de la villa como de su jardín trasero, etiquetados ambos como ‘Restaurant Colón’ ‒en esa época tal término no solo designaba un lugar elegante para comer, sino también para alojarse‒. Aparte de ese dato no hemos logrado averiguar nada más respecto a aquel negocio, ya que no aparece citado en ninguna de las guías comerciales de la época.

Y hacemos un breve inciso para destacar que, posteriormente, este mismo edificio acogería la primera sede de la institución oceanográfica malagueña, desde 1913 hasta su traslado a la nueva sede, compartida con la Comandancia Naval y construida en el mismo Paseo de la Farola entre 1932 y 1936.

También en una panorámica desde Gibralfaro tomada por Rafael Garzón en 1893 vemos la villa, pero no puede determinarse si la araucaria ya está allí.

Y en el resto de las imágenes analizadas para la década de 1890 tampoco hay nada reseñable, salvo una interesante vista desde la Farola, de colección privada, ca.1895-1896, que nos muestra el jardín con dos pequeños árboles, uno de los cuales parece una platanera y el otro es de copa muy redondeada, descartándose por tanto que pueda tratarse del árbol objeto de este estudio.

La araucaria a la vista

La primera vez que vemos con claridad la araucaria, ya con una altura de entre 6 y 7 metros, es en la tarjeta postal seriada ‘Panorama de Málaga’, editada por Hauser y Menet, de la colección de Ignacio Martín González, y cuya datación podemos ajustar en el año 1902 por diversos indicadores urbanísticos.

En primer lugar, porque ya vemos plantada la primera fase del parque, que tuvo lugar entre 1900 y 1901. En segundo lugar, porque existen ejemplares circulados con matasellos de finales de 1903, lo que garantiza una toma de esas fotografías lógicamente anterior a ese envío postal. Y en tercer lugar, porque en esta imagen se observa la sombra de una nueva villa, construida junto a la que era la única y solitaria referencia arquitectónica hasta ahora. Así la veíamos todavía en la panorámica de Muchart desde Gibralfaro, con fecha de toma en diciembre de 1900 o enero de 1901; datación estimada con certeza puesto que se observan las labores de rescate junto a la naufragada fragata alemana ‘Gneisenau’.

La araucaria en un plano de 1968. / Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

A partir de ahí la presencia gráfica del popularmente conocido como ‘pino de Norfolk’ se multiplica en fotografías y postales malagueñas, como la tomada desde el dique de Levante hacia 1909, editada por Fototipia Thomas y disponible en el Archivo CTI de la Universidad de Málaga, donde la altura es de unos 11 metros; que crecen hasta 17 metros en la postal doble de Lucien Roisin ca. 1926, también vía UMA.

De ahí pasamos a unos 20 metros en la panorámica tomada desde la Farola durante las Fiestas de Invierno de 1943, catalogada en el Archivo de Diputación; y a aproximadamente 23 metros en la imagen de Foto Arenas en abril de 1959, igualmente vía UMA. Todas estas estimaciones se basan en una altura de 4 metros entre forjados de planta para la villa histórica de referencia.

La desaceleración

Se aprecia por tanto una cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento inicial, que explica la relativamente baja altura actual de nuestra araucaria, en comparación con los potenciales de su especie. En la actualidad, el ejemplar de la Malagueta posee una altura aproximada de 33 metros y un perímetro de tronco de 250 centímetros, por lo que quien quisiera abrazar a nuestra vieja amiga, necesitará la ayuda de al menos un acompañante para poder abarcarla por completo.

Compárese con los 46 metros de altura de la mayor araucaria del Jardín Botánico-Histórico de La Concepción, según calculaba el ingeniero agrónomo José Antonio del Cañizo en sus artículos periodísticos de 2007, donde la clasificaba como el árbol más alto de la provincia malagueña.

El desarrollismo

Avanzando con el relato cronológico, el desarrollismo inmobiliario va a significar que las dos villas históricas serán demolidas y sustituidas por edificios de más de 50 metros de altura.

En 1966 derribaron la villa del Paseo de la Farola número 15, para preparar el solar del edificio ‘Torre de la Farola’; y en 1968 fue demolida nuestra villa histórica de referencia, aunque, por fortuna, no se taló la araucaria. Así lo vemos en la fotografía de la colección Muñoz Antivón, de finales de 1967, con la villa a punto de ser derribada.

Y creemos saber por qué no fue talado el árbol en la actuación urbanística: probablemente gracias a que estaba justo en la linde entre la zona de dominio portuario y municipal, sin poderla atribuir ni a una ni a otra administración pública, tal y como se detalla en un plano de enero de 1968, conservado en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Esa incertidumbre geográfica pudo salvarla.

Con la villa histórica ya demolida tenemos la foto de febrero de 1969, del Archivo Municipal, con la primera torre ya casi terminada y con el solar a punto de comenzar obras para la segunda torre. Nos referimos al edificio ‘Torre del Puerto’, inmueble el cual, como se observa en otra interesante vista aérea del Archivo de la Autoridad Portuaria, ya alcanzaba sus 17 plantas de altura en agosto de 1971.

A partir de entonces ya no será posible ver la araucaria desde el puerto ni Gibralfaro, y solo observando desde la Farola o el paseo marítimo se nos sigue mostrando, pero tan cercana a las altas edificaciones que no es fácil ya distinguirla, exenta como antes, en el cielo malagueño.

Concluimos pues, a partir de las pruebas historiográficas expuestas, que nuestra araucaria lleva asentada en este lugar desde 1902, por tanto un mínimo de 123 años. Y atendiendo a los cálculos del experto forestal estadounidense John K. Francis, habría que sumarle otros cinco años desde la germinación de la semilla, retrocediendo así hasta 1897 y con una edad máxima de 128 años.

