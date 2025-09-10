Más de 1.600 plazas educativas de nueva creación llegarán a Málaga

Málaga contará con más de 1.600 plazas educativas de nueva creación gracias a los nuevos proyectos de centros educativos que están ya en ejecución en la provincia. Así lo ha dado a conocer la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, en la bienvenida al nuevo curso escolar, el cual comienza hoy con 140.527 alumnos del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación eEspecial en la provincia de Málaga volviendo a sus aulas.

Durante la inauguración del comienzo del año académico 2025-26, que tuvo lugar en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Giner de los Ríos, en Cruz del Humilladero, Navarro explicó que se están realizando esfuerzos para dotar de una mayor calidad al sistema educativo a través de más y mejores infraestructuras educativas, y con una plantilla más amplia y con mejores condiciones.

La vuelta al cole, en Málaga /

Infraestructuras educativas

Una de estas nuevas infraestructuras es la que acogerá Cruz del Humilladero, el CEIP Intelhorce, que contará con una inversión de 6,5 millones de euros, ha recordado la delegada del Gobierno. Este centro "sumará 225 plazas escolares a este distrito y a la totalidad de la oferta de la provincia", ha añadido Navarro, y comentó que las obras ya se encuentran adjudicadas. Estas cuentan con un plazo de ejecución de 15 mesesdesde el comienzo de los trabajos.

La vuelta al cole, en Málaga / Álex Zea

Otra será el nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) de Benalmádena, que se ubicará en la zona pueblo. Para este centro, que cuenta con un plazo de ejecución de 22 meses, se realizará una inversión de 12,5 millones de euros. "Se trata de un instituto que también añadirá 500 puestos escolares a la totalidad que tiene la Costa del Sol. Es una de las zonas más tensionadas en cuanto al desequilibrio que hay entre la oferta y la demanda", ha explicado la delegada del Gobierno.

El CEIP Pablo Ruiz Picasso de Fuengirola es otro centro que llegará a la provincia. Con un plazo de ejecución de 18 meses desde el comienzo de sus obras en julio, este colegio contará con una inversión de casi 4,6 millones de euros y aportará más de 200 plazas para los alumnos del municipio.

Miles de alumnos de la capital inician la vuelta al colegio con el curso escolar de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. / Álex Zea / LMA

En Teatinos, en la zona de Soliva, también llegará un nuevo IES. Este instituto, que cuenta con un presupuesto de 12,6 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 24 meses desde el inicio de sus obras, aportará más de 640 plazas escolares.

Ante estos centros educativos, la Navarro recordó: "Desde 2019 hasta el final de esta legislatura, la inversión solo en nuevos centros educativos sumará 64,5 millones de euros en toda la provincia, con seis nuevos centros educativos ya construidos y cuatro en ejecución".

Los cuatro futuros centros educativos expandirán la oferta de plazas escolares para las familias de Málaga / Álex Zea / LMA

Obras adicionales

"Desde 2019, también han finalizado ya 442 obras de ampliación, adecuación y de bioclimatización, con una inversión de más de 85,5 millones de euros y están en ejecución un total de 36 actuaciones a día de hoy, con un presupuesto de más de 43,7 millones de euros", comentó la delegada de Gobierno.

"Durante este verano, se han llevado a cabo un total de 30 actuaciones: 27 de accesibilidad y 3 de ampliación de espacio. Aquí, en Giner de los Ríos, tenemos una de ellas: Una instalación de ascensor necesaria para superar las barreras arquitectónicas de cara a aquellos niños que tengan problemas de movilidad", comentó Navarro.

En este centro, también se realizó una ampliación y, entre ambas actuaciones, la inversión fue de 237.500 euros. Para las 30 actuaciones, la inversión fue de 2,8 millones de euros.

Las 30 actuaciones de este verano servirán para facilitar a los alumnos el acceso a las instalaciones / Álex Zea / LMA

Por otro lado, la delegada del Gobierno hizo mención de un anuncio que había realizado previamente el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno: "Justo hace unos minutos, nuestro presidente Juanma Moreno anunció una inversión de un total de 50 millones de euros para algo que hemos llamado confort climático. Vamos a impulsar que en todos los centros de Andalucía tengan condiciones óptimas de climatización que permitan que las clases se puedan desarrollar con normalidad y en las mejores condiciones para nuestros alumnos y docentes".