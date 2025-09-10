Alfonso Cañete, experto inmobiliario malagueño: "Si piensas en comprar tu primera vivienda para vivir, estás a punto de cometer el peor error de tu vida"

La compra de una vivienda se ha posicionado como uno de los mayores deseos y objetivos de gran parte de la ciudadanía, así una de las tareas más complicadas de cumplir a causa del incremento de los precios y la reducida oferta inmobiliaria actual. Para todos esos futuros propietarios que se encuentran en la búsqueda de su próximo inmueble, el experto inmobiliario malagueño Alfonso Cañete les ha alertado del "error" que puede suponer invertir en un inmueble para vivir.

"Si estás pensando en comprar tu primera vivienda para vivir, estás a punto de cometer el peor error de tu vida", ha señalado el profesional sobre los riesgos que puede conllevar esta operación. Tal y como ha indicado, para entender esta situación es necesario conocer el ratio de endeudamiento de cada usuario, un indicador que refleja la deuda que se puede asumir en función de los ingresos que se reciben.

Tal y como ha explicado el experto, el problema radica en que, en ocasiones, los compradores comprometen en exceso ese ratio de endeudamiento hasta no poder hacer frente a más inversiones o gastos aparte de la hipoteca: "Muchos jóvenes comprometen este ratio en una vivienda para vivir y pasan los años hasta que saldan esa deuda y, finalmente, pueden comprar otra".

Comprar para vivir, un "error" financiero, según este experto inmobiliario malagueño

Para evitar esta realidad, Cañete ha aconsejado cambiar esta perspectiva de inversión y destinar esta primera vivienda al alquiler para recibir ingresos a la vez que se salda la hipoteca. "Pensemos que una vivienda nos costase en torno a los 400 euros de hipoteca. Si la alquilamos a 600 euros, ya tendríamos un dinero restaurante de 200 euros, lo que aumentaría nuestra capacidad económica y, además, esos 400 euros que destinamos a la hipoteca nos haría de hucha", ha afirmado.

"¿Qué nos quedaría? Pues una operación brillante que daría lugar a una vivienda que se paga sola, a un aumento de nuestra capacidad económica y a una mayor facilidad en la compra de la siguiente vivienda", ha añadido el profesional.