Once alumnos internacionales realizan prácticas clínicas en los hospitales universitarios de Málaga

Este verano un total de once estudiantes internacionales del Grado en Medicina de diferentes países han realizado prácticas clínicas en los hospitales universitarios Regional de Málaga, Virgen de la Victoria y Costa del Sol.

Así lo ha dado a conocer la Universidad de Málaga (UMA) en un comunicado, en el que detalla que estas prácticas han podido llevarse a cabo por primera vez este año, gracias a un acuerdo en la Comisión Mixta entre la Consejería de Salud, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la UMÇA, con la colaboración de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Málaga (Aemma).

La Facultad de Medicina de Málaga ha participado activamente en esta iniciativa, gestionando la selección de los estudiantes de entre las decenas solicitudes que habían llegado.

El alumnado participante procede de Alemania, Eslovenia, Suecia, Kosovo, Hungría, Italia, Túnez y Bulgaria. Durante un mes, médicos adjuntos de diversos servicios hospitalarios han ejercido de tutores clínicos, dedicando su tiempo y esfuerzo a acompañar a los estudiantes en esta experiencia formativa.

Los estudiantes han manifestado que esta estancia ha sido muy enriquecedora para ellos, tanto a nivel académico como personal. Esta experiencia piloto será revisada en la Comisión Mixta, para mejorarla con vista a los próximos años, de manera que se puedan recibir más estudiantes. Esto favorecerá también intercambios de prácticas hospitalarias de estudiantes de Medicina de la UMA a otros países.