Convocada una nueva manifestación en apoyo a Palestina este domingo en Málaga

Málaga vuelve a recorrer las calles de la ciudad en apoyo a Palestina.

Tras las últimas concentraciones y marchas que congregaron a miles de personas, las organizaciones Al Quds y una veintena de plataformas sociales anuncian que mantienen la convocatoria de manifestación propalestina para este domingo, 14 de septiembre, a las 12:00 horas en la Plaza de la Marina.

La movilización recorrerá las calles del centro de Málaga para exigir el fin del conflicto y denunciar el genocidio contra el pueblo palestino.

Aunque las plataformas reconocen como “un paso en la dirección correcta” las medidas anunciadas este lunes por el Gobierno —especialmente el embargo de armas a Israel— consideran que estas acciones son “totalmente insuficientes mientras continúe el genocidio contra la población palestina”.

En un comunicado conjunto, las entidades convocantes reclaman al Ejecutivo medidas más contundentes, entre ellas:

La ruptura total de relaciones diplomáticas, económicas y militares con Israel.

El fin de cualquier forma de complicidad con la entidad genocida.

Según los convocantes, la lucha no se detendrá mientras no se garanticen los derechos nacionales e históricos del pueblo palestino, se ponga fin a la ocupación y cesen las masacres.

“Nuestro compromiso es claro: seguiremos movilizándonos en las calles hasta que se ponga fin al genocidio contra el pueblo palestino y se rompan todas las relaciones de complicidad que perpetúan la ocupación”, concluye el comunicado.

La manifestación de este domingo se suma a las numerosas protestas que han tenido lugar en distintas ciudades españolas durante los últimos meses.