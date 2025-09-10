El curso político cocina sus primeros platos en Málaga: huevos fritos con Feijóo y revival con Sánchez

Mientras la convulsa política nacional permanece latente con su rutina equilibrista y la hipótesis enquistada del adelanto electoral, la cercanía de las elecciones andaluzas ejercerá como la única certeza que condicionará -a grandes rasgos- este nuevo curso político. Están a la vuelta de la esquina, a finales de la primavera de 2026 como muy tarde. Aunque el propio Juanma Moreno insiste en que tratará de agotar la legislatura, se sugieren en el horizonte con la misma contundencia con la que la Junta admite que la maquinaria está lista por si hubiera que activarla en cualquier momento. Y la prueba de ello son los platos fuertes que se ‘cocinarán’ este fin de semana en tierras malagueñas. Tanto el viernes por parte del PP como el domingo por la del PSOE, se sucederán sendas estampas con aires electoralistas encarnadas por sus líderes nacionales y los aspirantes al trono de San Telmo. Tanto Alberto Núñez Feijóo como Pedro Sánchez visitarán Málaga acompañados por Juanma Moreno y María Jesús Montero, respectivamente. De menú habrá huevos fritos populares y revival socialista.

La primera de las citas será este viernes por la mañana en las instalaciones de una empresa aceitera de Alhaurín el Grande, el pueblo de la familia del presidente andaluz. Allí, con Feijóo y Moreno como primeras espadas y Patricia Navarro como anfitriona, se inmortalizará la tradicional foto ante una bandeja repleta de yemas anaranjadas y claras blancas, con la que suele arrancar en septiembre el PP malagueño. De este modo, regresa a Málaga el líder gallego menos de tres meses después de su mitin del pasado 15 de junio.

En cambio, el PSOE -que lo anunció varios días antes- ha elegido el domingo para que algo antes del mediodía Sánchez y Montero comparezcan, en el primer mitin de esta dimensión en el que hará de ‘cicerone’ como secretario general malagueño, Josele Aguilar. Además, habrá espíritu de revival en el ambiente. Dos años después de que el presidente del Gobierno también abriera el curso en un hotel de Málaga capital, se ha optado ahora por un escenario al que hacía ya bastante tiempo que no recurrían los socialistas. Se trata del polideportivo de la Universidad de Málaga del campus de Teatinos, y hay que remontarse a la campaña de las europeas de 2014 para situar allí un mitin de Susana Díaz, Elena Valenciano y Martin Schultz. Antes, hubo otros como aquel en la antesala de las elecciones generales de 2008 en el que José Luis Rodríguez Zapatero fue informado del atentado de ETA que asesinó al socialista Isaías Carrasco.

Alberto Núñez Feijóo, durante su mitin del pasado mes de junio en Málaga. / Alex Zea

Un verano agitado

En tierras malagueñas, el verano político ha estado agitado y no ha sido precisamente tranquilo. La incesante guerra entre el PSOE y el PP para arrebatarse mutuamente poder en los ayuntamientos afloró con sendos 'gatillazos' socialistas. La estrategia con la que el nuevo líder provincial de los progresistas, Josele Aguilar, se había encomendado al 'comodín' de la mociones de censura se ha mostrado tan agresiva como ineficaz. En poco más de un mes, tanto a finales de julio como a principios de septiembre, han desaprovechado sendas intentonas para arrebatarle a los populares las alcaldías de Benaoján y Benalauría, dónde llegaron a materializar la maniobra en pleno agosto.

Lejos de recuperar algo del mucho terreno perdido en su antaño feudo de la Serranía de Ronda, el PSOE se ha abrazado a los fantasmas de su propia debilidad y la ansiedad le ha pasado factura. En ambos casos, el 'modus operandi' fue el mismo. Incluso, se traspasó la 'frontera moral' para convertir a sendos concejales del PP en tránsfugas que hipotéticamente iban a traicionar a sus compañeros en tales gobiernos municipales. Y, también en las dos ocasiones, los 'populares' lograron que rectificaran quienes encarnaron el papel de 'Judas', con el consiguiente sonrojo progresista.

Resbalones en la Serranía

Es más, los resbalones de la nueva dirección provincial liderada por Aguilar -en cuya cúspide solo continuó el secretario de Organización, Pepe Bernal- han ensanchado los focos de 'mal rollo' existentes a nivel interno. Ciertos sectores críticos no han pasado por alto el fiasco y los síntomas que están aparejados a estas jugadas fallidas.

Sin ir más lejos, estos tropezones le han puesto en bandeja el discurso al PP de Málaga, cuyos dirigentes siguen celebrando tras lo de Benalauría "la segunda derrota del sanchismo en Málaga en menos de dos meses" y que "las artimañas del Partido Socialista no son bienvenidas, de manera que ha quedado demostrado que nadie quiere unirse al sanchismo en esta provincia".

A este respecto, fuentes de los populares meten aún más cizaña y, de hecho, sostienen que en la formación de centro-derecha semejantes fracasos no le hubiesen salido 'gratis' a sus artífices porque se hubiesen adoptado medidas contra los autores intelectuales de ese tipo de mociones de censura.

Doblete socialista

La 'vuelta al cole' de los políticos malagueños quedó de manifiesto ayer con un doblete socialista que admite interpretaciones sobre esa candidatura a la alcaldía de Málaga en 2027 que anhelarían tanto su portavoz municipal y exlíder provincial, Dani Pérez, como el secretario general, Josele Aguilar. Poco después de que Pérez protagonizase el habitual desayuno informativo de inicio de curso con todo el grupo municipal, Aguilar anunció en otra comparecencia "la puesta en marcha de los foros metropolitanos, un espacio de encuentro y escucha activa para dar respuesta a las necesidades de los municipios que conforman el área metropolitana de Málaga". En esa segunda rueda de prensa le acompañaba el coordinador de Málaga Metropolitana de los socialistas malagueños, quien no es otro que Mariano Ruiz Araújo, bien situado para remplazar al cuestionado Pérez en caso de que no complete la legislatura como portavoz municipal.

Aguilar subrayó que "las grandes inversiones que han llegado a Málaga y su área metropolitana siempre lo han hecho de la mano de gobiernos socialistas, y volverán a llegar de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero como próxima presidenta de la Junta de Andalucía”.

Dani Pérez, rodeado por el resto de concejales del PSOE en el desayuno informativo del grupo municipal. / L. O.

Por su parte, Pérez proclamó que "esta legislatura de Paco de la Torre pasará a la historia como la del fracaso”. “El cambio político en Málaga se hace desde la constancia y desde el trabajo riguroso de concejales y concejalas que están presentes en los barrios y en las calles", indicó con un guiño a su propia gestión aunque la división interna reina en el grupo municipal.

Foros por doquier

La propuesta socialista sobre el área metropolitana garantiza que el regreso de la actividad política incluye la celebración de foros por doquier, a izquierda y derecha. El pasado 2 de septiembre, en la primera reunión del Comité de Dirección del curso político del PP de Málaga, su presidenta provincial, Patricia Navarro, ya anunció "un nuevo calendario de foros y encuentros con la ciudadanía y con los agentes sociales y económicos para seguir cogiéndole el pulso a la sociedad en primera persona, para abordar aquellas medidas encaminadas a mejorar la vida de los malagueños”.