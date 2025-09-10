El Gobierno celebrará una nueva mesa de movilidad en Málaga a finales de septiembre

Ya hay fecha para la próxima reunión de la mesa de movilidad de Málaga. El Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha convocado a las distintas administraciones implicadas en ella para finales de este mes, según ha podido saber este periódico. La fecha elegida es el día 30 de septiembre y en esa cita se volverán a abordar las cuestiones prioritarias para la movilidad de la provincia y los proyectos que ya están, en mayor o menor medida en marcha, y las reivindicaciones de las administraciones malagueñas en esa materia.

La primera de estas reuniones se celebró hace poco más de un año, en julio de 2024, y más tarde, a finales de noviembre del mismo año, se produjo un nuevo encuentro entre administraciones para abordar el reclamado tren litoral, en la que se anunció que el Gobierno central iba a estudiar varias alternativas para el tren que tiene como objetivo unir Algeciras con Nerja. Este pasado mayo se adjudicó ya el estudio de viabilidad del tren litoral, a la UTE WSP Spain-Apia SAU, que será la encargada del análisis de demanda necesario para esta infraestructura.

Mejoras

En el encuentro previsto para finales de este mes se tratarán otras cuestiones que preocupan a las administraciones públicas malagueñas, como las mejoras en el Cercanías o los proyectos de mejora en la A-7, tanto en su vertiente oriental como en la occidental. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya formalizó a principios de verano el estudio de mejora de la A-7 entre Torremolinos y Torreguadiaro (Cádiz), a lo largo de la Costa del Sol Occidental, por un valor de 689.870,50 euros.

En citas anteriores también se han puesto sobre la mesa cuestiones relacionadas con el peaje de la AP-7, para la que el Gobierno ofreció bonificaciones, una medida que no termina de contentar a alcaldes y dirigentes del PP, que han pedido la liberalización del peaje en la Costa del Sol como ya ha ocurrido en otros puntos del país.