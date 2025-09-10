La hostelería de Málaga despotrica contra la ley antitabaco

Luz verde a la ley antitabaco. El Consejo de Ministros aprobó este martes una de las leyes sanitarias más esperadas y controvertidas.

Cuando esta reforma sea una realidad, una vez se discuta en el Congreso de los Diputados, no se podrá fumar en terrazas, piscinas, campus o marquesinas y tampoco a menos de 15 metros de centros educativos, sanitarios, culturales y deportivos o parques infantiles.

También veta los cigarrillos electrónicos de un solo uso, tanto por su impacto ambiental como por su atractivo para los jóvenes. Y prohíbe expresamente a los menores fumar o vapear y, si son pillados, podrán ser multados sus padres.

Una norma que supone un alivio para unos y un incordio para otros. En Málaga, la hostelería ha sido la primera en mostrar su desacuerdo con el anteproyecto del Ejecutivo.

En cuanto a la prohibición de fumar en las terrazas, Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) considera que es "desproporcionada, que no reduce el consumo, que lo desplaza a otro espacio menos conveniente".

Frutos considera que esta medida implicaría que las personas se levanten y se aglutinen a fumar, "dando lugar a un ocio desordenado en vía pública y molestando incluso al paso de transeúnte".

El presidente de Mahos justifica su posición alegando que "las terrazas, al final, son espaciales, libres y ventiladas. Es una medida que generará confusión entre los clientes, especialmente entre los turistas, en un país como España, en el que el turismo es un motor de la economía".

En contraposición, la opinión médica. José Daniel Alcázar, Jefe de Neumología en Hospital Quirónsalud Málaga, alaba está medida y alega que “nunca sabes a quién tienes en la mesa de alado”.

El neumólogo corrige la idea de que “una exposición aislada provoque enfermedades respiratorias”, sin embargo recalca el peligro que supone el humo para personas con problemas respiratorios: "Si una persona tiene asma, fibrosis pulmonar u otro tipo de enfermedad crónica, el tabaco puede desencadenar una crisis. Por lo que, no creo que sea una medida excesiva", apunta.

¿Tabaco sí o no?

Esta ley ha avivado el debate social de "tabaco sí o no". Fede es camarero, universitario, fumador ocasional y contrario a la nueva medida: “Lo de no fumar bajo las terrazas simplemente me parece absurdo, porque son parte del acerado público. Veo una solución que protege el derecho de unos, mientras se termina de restringir por completo la de otros”.

Varias personas fuman en la calle, donde ayer se aprobó el anteproyecto de la ley de tabaco por el Gobierno de España. / Álex Zea / LMA

Por otro lado, hay quienes aplauden la futura regla, como Alicia Pérez, Doctora en Microbiología Molecular: "El tabaco en terrazas debería prohibirse. Hay personas que tienen respeto y otras que no. Muchas veces, te tragas el humo de alguien sin quererlo; somos adultos, pero si estás con un niño pequeño, la situación es todavía más preocupante. Aunque no está completamente demostrado el daño en estos casos específicos, es evidente que afecta a la salud”.

También comenta que no sería tan estricta en otros espacios: "En los campus universitarios, por ejemplo, no sería tan estricta. Pero en vehículos compartidos, que alguien fume es totalmente inapropiado. Lamentablemente está muy normalizado que tengas que respirar el humo ajeno"

En su misma línea, Sara, fumadora habitual: "Me parece bien que se prohíba fumar en terrazas, aunque como fumadora, reconozco que es un incordio. Pero lo entiendo: si hay niños pequeños o gente comiendo cerca, lo veo totalmente razonable. En esos casos, yo me levanto y me cambio de sitio; me parece lo normal”.

¿Y los vapers?

El Gobierno equipara los cigarrillos electrónicos a los convencionales, por lo que tampoco se permitirá fumarlos en los lugares ya mencionados.

“El vaper es igual de malo que el tabaco, aún no sabemos si es peor porque no tenemos suficientes estudios. El tabaco lleva estudiándose décadas, así que hasta donde sabemos es igual de perjudicial, ni mejor ni peor.”

El vaper tampoco se podrá fumar en terrazas, centros educativos y parques. / Álex Zea / LMA

Cristian es fumador convencional y de vaper. Para él la nueva norma es entendible: “Yo soy fumador y lo he elegido, pero el que no es fumador no tiene que cargar con mi elección. Al final estás en un sitio público y hay que entender que la gente no fume, de hecho, ese tiene que ser el objetivo”.

Y añade: “También es verdad que creo que tiene que haber un punto intermedio en el que a los fumadores también se les permita fumar. Siempre y cuando no molestemos al que no quiere fumar”, opina.