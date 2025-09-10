Un joven, ingresado grave, tras ser agredido con arma blanca en la capital

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras la agresión con arma blanca que sufrió el pasado sábado un joven de 28 años que fue trasladado a un hospital de Málaga capital, según han confirmado fuentes policiales.

Según han informado desde Emergencias 112 Andalucía, los avisos llegaron a las 00.20 horas, informando los alertantes de que había una pelea con tres personas implicadas en la calle Alcalde Díaz Zafra de la capital.

Desde el 112 se dio aviso a la Policia local, Policía Nacional, que ha abierto una investigación, y a los servicios sanitarios, que trasladaron al hospital a un joven de 28 años con herida de arma blanca.

Los policías, al parecer, dieron varias batidas por la zona tras el suceso en busca de los autores, aunque sin éxito, según la información adelantada por Sur, que señala que según los alertantes, vieron que ambos se habían dado a la fuga y tenían la sospecha de que habrían intentado esconderse en uno de los edificios de la barriada de Barbarela.