Una malagueña residente en Girona estalla con lo que ocurre con el catalán: "Es un lío"

Mudarse a una ciudad diferente a la de origen suele ocasionar diversos choques culturales relacionados con las costumbres, formas de ser y, en las ocasiones en las que se cuente con un idioma diferente, las dificultades para comunicarse hasta conocer la nueva lengua. Es lo que le ha ocurrido a María Alarcón, una enfermera malagueña que se mudó hace dos años a Girona y que aún tiene problemas para diferenciar ciertas palabras catalanas.

"Soy una persona que no odia a nadie, pero si tuviera que odiar a alguien sería, sin duda, a la persona que le puso los nombres en catalán a las horas para comer", ha señalado la joven. Tal y como ha relatado, a pesar de residir desde hace dos años en la ciudad catalana y haber implementado su idioma y tradiciones, aún se confunde con el nombre de las comidas ante su similitud con otras palabras del castellano: "Llevo aquí dos años y me sigo liando".

Como ejemplo de la situación que viven los hispanohablantes cuando se trasladan a Cataluña e intentan aprender el nombre de las comidas en catalán, Alarcón ha puesto como ejemplo la palabra "desayunar", que en catalán es "esmorzar". "Pero no vayáis a confundirlo con el almuerzo, porque eso se dice "dinar" que, si sabéis un poquito de inglés, os sonará a cenar, pero no", ha recalcado.

El choque de idioma que sufre esta malagueña residente en Girona

Además, ha continuado explicando: "No te confundas, porque cenar en catalán es "sopar". Probablemente, si no sabes catalán estás flipando y, si sabes catalán, te estarás riendo porque esto le pasa a todo el mundo que sabe castellano pero no catalán".

Por ello, ha afirmado que esta situación supone un verdadero reto para todos los ciudadanos que intentan aprender el idioma: "Puede parecer una tontería, pero cuando llegas y no lo sabes, ves como la gente te está hablando de las horas de comer y es como, a ver, es desayuno, almuerzo... Y no lo entiendes".

La confusión de esta malagueña con las comidas en catalán

El término que no tiene confusión para la malagueña es merendar, "berenar" en catalán, lo que evita confusión con otras comidas. Pero esta problemática no solo se centra en estas palabras, sino que la joven ha asegurado que se ha encontrado en la misma situación con palabras como "pierna", que se dice "cama" en catalán.

"Hay palabras que se entienden perfectamente porque se parecen al castellano y otras que no tienen nada que ver, así que tú te las aprendes y ya está, pero cuando en castellano significan una cosa y en catalán otra, es un lío", ha recalcado.