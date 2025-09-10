El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM), a iniciativa del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, pone en marcha una nueva línea circular exprés de hora punta entre Rincón de la Victoria y El Palo, con el objetivo de mejorar la movilidad interurbana y reducir la saturación del servicio en las horas de mayor demanda.

Desde esta semana, los autobuses saldrán desde Rincón de la Victoria, pasando por La Cala del Moral, y finalizarán su recorrido en la calle Villafuerte de El Palo (junto a la Iglesia de las Angustias), entre las 06:55h y las 13:05h, de lunes a viernes.

La nueva línea tendrá carácter exprés, sin paradas intermedias en La Araña ni en la gasolinera de El Candado, lo que permitirá una mayor velocidad comercial, reduciendo los tiempos de trayecto para los usuarios que se desplazan desde Rincón hasta la zona este de Málaga en hora punta.

El regreso de los autobuses se realizará en vacío por la A-7, lo que permitirá que las unidades estén disponibles nuevamente en Rincón de la Victoria con mayor rapidez, optimizando así los recursos del servicio público.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha indicado que este “nuevo modelo de línea exprés se alinea con una estrategia de movilidad más eficiente: evita congestionar la circulación, reduce emisiones innecesarias y adapta la oferta a la demanda real, optimizando recursos públicos y mejorando la calidad del servicio para los usuarios”. “Desde este Ayuntamiento de Rincón seguimos buscando soluciones para mejorar el transporte público en general, y la conexión con Málaga en particular”, añade.

Desde 2023, el concejal de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Pablo Pardini (PP), viene trabajando junto al CTMAM y al Ayuntamiento de Málaga en la detección de los problemas de transporte interurbano entre ambas localidades.

Los análisis de demanda realizados durante semanas constataron que la franja horaria entre las 7:00h y las 10:00h presenta una alta demanda de viajeros desde Rincón hacia Málaga, especialmente con destino a la zona este (El Palo), donde ya desciende una gran parte de los pasajeros de la línea M160.

“Si la prueba piloto de la línea circular de la mañana tiene buena acogida y resultados positivos, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria solicitará al CTMAM activar una línea exprés de tarde, con salida desde calle Bolivia (El Palo) hacia Rincón de la Victoria, replicando el modelo de retorno por la A-7 en vacío”, confirma el concejal.

Por otro lado, el concejal ha asegurado que “seguimos gestionando que la línea principal interurbana llegue desde Los Rubios hasta la Estación de Autobuses de Málaga, que está pendiente de la publicación de las nuevas concesionarias del transporte interurbano de la Junta de Andalucía, siendo una de nuestras principales reivindicaciones y demanda ciudadana”: