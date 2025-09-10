El PSOE exigirá en el Parlamento la apertura inmediata del Hospital de Día Oncohematológico del Clínico

El parlamentario andaluz y secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha anunciado que exigirá este próximo jueves en el Parlamento de Andalucía la apertura inmediata del nuevo Hospital de Día Oncohematológico del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria.

En una pregunta dirigida a la consejera de Salud, Rocío Hernández, Aguilar planteará que "la falta de equipamiento no puede ser la excusa" para mantener cerradas estas instalaciones, advirtiendo de que "los pacientes con cáncer no pueden esperar".

Las obras del nuevo Hospital de Día concluyeron a finales de 2024, pero desde enero permanecen a la espera de su puesta en funcionamiento. Y al respecto, los socialistas señalan que el delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta en Málaga, Carlos Bautista, llegó a asegurar hace tres meses que se abriría en "pocos días", pero a día de hoy sigue sin estar operativo.

"Mientras tanto, unos 250 pacientes oncológicos reciben sus tratamientos en una zona del hospital que ya se ha quedado pequeña. Profesionales, sindicatos y familiares han denunciado la saturación existente, alertando de que los enfermos que acuden a sus sesiones de quimioterapia están hacinados y de que resulta urgente poner en marcha las nuevas dependencias", señalan los socialistas.

"El señor Moreno Bonilla debe actuar ya, abrir de inmediato estas instalaciones y dejar de desviar fondos de la sanidad pública a la privada", ha reclamado Aguilar, quien ha insistido en que "la salud de los malagueños y malagueñas no puede seguir siendo víctima de la desidia y la falta de compromiso del Gobierno andaluz". "Cada día de retraso es un día más de sufrimiento para cientos de pacientes y sus familias", ha concluido.