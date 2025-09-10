El PSOE de Málaga llevará a la Fiscalía Anticorrupción las irregularidades en el parking de Pío Baroja

El grupo municipal del PSOE llevará a la Fiscalía Anticorrupción las irregularidades en el polémico aparcamiento de Pío Baroja después de que el informe de liquidación de la obra haya detectado contrariedades y errores de medición entre los pagos realizados y los trabajos ejecutados, por los que Smassa reclama ahora más de medio millón de euros a la constructora.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez, sostiene que existen "importantes dudas" en la gestión de la obra al tiempo que ha criticado el Consejo de administración de Smassa se celebra este viernes y solo se les ha facilitado uno de los tres informes encargados por el consistorio. El grupo municipal sostiene que esos dos informes que se están "ocultando" podrían elevar el desfase económico, que ahora se cifra en 525.000 euros, por lo que reclaman que se suspenda la convocatoria del viernes. "No vamos a participar en un paripé diseñado para encubrir responsabilidades".

El dirigente socialista ha subrayado que el dictamen técnico confirma pagos con “precios contradictorios”, “posibles valoraciones dudosas” y errores de medición graves que inflaron artificialmente las certificaciones de obra. “Se contabilizaron 106 días de paralización de la obra cuando en realidad solo eran 45. Se aceptaron mediciones de excavación que duplicaban lo realmente ejecutado. Y se ha firmado una liquidación final que en realidad es provisional, un cierre en falso que pretende disfrazar las cuentas para que no se fiscalizara la obra”, ha denunciado Pérez.

“El propio informe habla de sobrecostes con partidas infladas en un 50% del presupuesto final y de una liquidación en falso. No lo decimos solo nosotros, lo reconoce los informes independientes encargados por SMASSA”, ha señalado, antes de advertir que “no vamos a permitir que se blanquee un posible desfalco millonario con dinero público”.

Dani Pérez sostiene que hay responsabilidades políticas "ineludibles" y una gestión "negligente" que "no se puede tapar".

Comisión de investigación

Por su parte, el grupo municipal Con Málaga ha vuelto a pedir que se abra una comisión de investigación que permita "derimir responsabilidades políticas" y se den las "explicaciones pertinentes".

La concejala Toni Morillas ha tildado a Smassa de "pozo de irregularidades y sobrecostes" que asume la ciudadanía malagueña y ha calificado de "escándalo" el desfase de medio millón de euros que se reclama a la UTE IELCO, S.L - HCM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.L-

"Es un escándalo y lo peor, es que ni es anecdótico ni un error puntual, es el enésimo caso de las corruptelas del PP en el Ayuntamiento de Málaga con adjudicaciones poco transparentes, contratos inflados y sobrecostes absolutamente injustificados”, ha señalado Morillas, que ha recordado que el Partido Popular se negó a poner en marcha una auditoría y una comisión de investigación. "Reiteramos que es necesaria la celebración de esa comisión de investigación y que los responsables políticos rindan cuentas porque más allá de las responsabilidades del ex gerente, Díaz Guirado, hay responsabilidades políticas que el Partido Popular se niega a asumir”.