La Sagrada: así será la nueva discoteca que abrirá en Málaga "por y para los malagueños"

“Ya nos quitaron el Café Central para poneros un Irish Pub. Malagueños, es hora de defender lo nuestro, volvamos al Centro”. Así se presenta La Sagrada, la nueva discoteca en Málaga que prevé abrir en las próximas semanas y que nace por y para los malagueños.

"Nos echaron del Centro con cruceros, sangrías y free tours, pero hemos vuelto", recalcan. Y aunque su campaña ha sido tachada de "turismofobia", La Sagrada busca recuperar a la clientela local, que poco a poco ha ido desapareciendo del Centro de la capital.

La nueva discoteca ocupará el número 10 de la calle Granada, en el local del antiguo Botanic. Un espacio de casi 200 metros cuadrados, con aforo para unas 200 personas: “Buscamos un perfil de público más local y a partir de los 25 años”.

Precios y apertura

Molina aclara que en el local "habrá música en directo, música pop, indie, reguetón, entre otros”, afirma Alberto Molina, uno de los principales socios del proyecto.

En cuanto a los precios y las marcas, serán también "locales": “Trabajamos con Cervezas Victoria y Larios, entre otros. En cuanto a los precios, las copas serán por ocho euros, sin marcas premium. Creo que en ningún lado de Málaga la encuentras a menos de ese precio”.

Por otro lado, desde la gerencia del local avanzan que La Sagrada abrirá a principios de octubre.