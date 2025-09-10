Laboral
Los sindicatos piden la jornada de 37,5 horas con una marcha de coches en Málaga: "Beneficiaría a más de la mitad de asalariados"
Cerca de 50 automóviles participan en una marcha de CCOO y UGT que ha arrancado en el Martín Carpena y ha concluido en el Parque
Los sindicatos CCOO y UGT de Málaga han reclamado este miércoles la aprobación de la jornada de 37,5 horas semanales con una marcha de vehículos que ha partido desde la explanada del pabellón José María Martín Carpena y ha transcurrido hasta el final del paseo del Parque, en la Fuente de las Tres Gracias. Cerca de 50 automóviles, ocupados por delegados de ambos sindicatos y trabajadores y trabajadoras, han participado en la convocatoria, que se ha iniciado a las 11.30 horas y ha concluido pasadas las 13.00 horas.
El proyecto de ley sobre la reducción de la jornada laboral se vota este miércoles en el pleno del Congreso y, previsiblemente, será rechazado ya que las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts, PP y Vox saldrán previsiblemente adelante, lo que impediría continuar con la tramitación parlamentara.
Los sindicatos recuerdan que la implantación de esta jornada afectaría a más de la mitad de la población asalariada de Málaga (unas 300.000 personas de las más de 583.000 que hay ahora mismo en la provincia), ya sea en forma de una rebaja del tiempo de trabajo o, en el caso de asalariados a tiempo parcial, en una subida de sueldo por el incremento proporcional que el peso de su jornada tendrá en el nuevo escenario. Entre ellas, la de sectores tan importantes como la hostelería (casi 100.000 personas), el comercio (96.000), el transporte (27.000), las empleadas de hogar (10.000), la construcción (48.000) o los trabajadores agrarios (23.000).
Conciliación y salud
"Vamos a las calles para reclamar una conquista laboral y una conquista social, que será la reducción de las jornadas de trabajo. Después de 40 años, en este país ha habido avances importantísimos, La digitalización, la automatización ha hecho que la productividad avance de forma importante y, por lo tanto, es el momento de reducir las jornadas a 37,5 horas semanales", ha comentado la secretaria de Empleo e Igualdad de CCOO en Málaga, María José Prados.
La responsable sindical ha señalado que esta medida beneficia también la igualdad, porque ayuda a conciliar. "Son las mujeres las que optamos por las reducciones de jornada, por abandonar nuestras carreras de trabajo y esta medida viene a beneficiar la conciliación y la corresponsabilidad, pero también nos beneficia en la salud laboral", ha apuntado. La reducción, a su juicio, también haría bajar los niveles de estrés y de fatiga laboral, "que están generando enfermedades y aumentando las enfermedades cardiovasculares".
Marchas en Andalucía
Según han indicado las diferentes subdelegaciones del Gobierno a Europa Press, cerca de 400 vehículos han asistido a las manifestaciones celebradas en las capitales de Andalucía.
El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha participado junto a su homóloga en CCOO Andalucía, Nuria López, en la marcha celebrada en Sevilla. "Hacemos un llamamiento para que se tenga en cuenta que 13 millones de trabajadores y trabajadoras de este país se verán beneficiados por la reducción de la jornada laboral", ha afirmado.
Martín ha apuntado la reducción de la jornada laboral afecta directamente a la salud de los trabajadores. "Creemos que esta reducción disminuye el estrés, la ansiedad y muchas patologías de salud mental, que gracias a esta medida se verían reducidas", ha explicado.
- Un suizo elige Málaga para pasar su jubilación por sus precios: 'Con mi pensión de 1.400 euros y la de mi mujer, sería imposible vivir en Suiza
- Rafael Serrano, abogado en Málaga: 'Está prevista una ayuda de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de 18 años
- El vecino más longevo de La Malagueta
- Un turista danés muestra su asombro al descubrir en Málaga la 'calle más grande' que ha visto: 'Es simplemente impresionante
- ¿Abren hoy las tiendas en Málaga siendo festivo?
- Las otras urgencias del Bulto, el barrio en el foco de las promotoras
- La falta de mano de obra en Málaga lastrará la mejor cosecha en años de subtropicales y aceitunas
- Este es el producto típico malagueño que la actriz Kiti Mánver ha regalado a Broncano en 'La Revuelta': 'Son los genuinos