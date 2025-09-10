De la Torre asegura que pedirá la tasa turística a la Junta si no hay "avances" con el Gobierno

Durante su participación en el encuentro de Ametic en Santander de la semana pasada, Francisco de la Torre aprovechó para pedir al ministro de Turismo, esta vez en persona, que convierta la tasa turística, una competencia autonómica, en un asunto nacional.

"Se lo planteo, como siempre lo he dicho, para blindar el turismo", ha explicado hoy el regidor ante preguntas de la prensa. "No quiero decir que seamos solo una apuesta por el turismo, pero no podemos debilitarlo".

La respuesta de Jordi Hereu, según De la Torre, fue en la línea de "eludir el tema hacia el ámbito regional", ya que corresponde a las comunidades autónomas regular este impuesto, como hicieron ya hace años Cataluña y Baleares.

Es de sobra conocido que De la Torre es un férreo defensor de los beneficios de este tributo -que pagan los turistas por por persona y noche- como una vía para conseguir ingresos y compensar el impacto del turismo en ciudades especialmente masificadas, una petición a la que se unen otros regidores andaluces como es el caso de Sevilla o Córdoba.

Negativa de la Junta

Desde que se abrió este debate, la respuesta de la Junta de Andalucía no se ha movido ni un ápice del "no", aportando matices como que se regulará cuando haya un acuerdo con el sector turístico, que ya ha expresado en varias ocasiones su total oposición, lo que asegura el bloqueo a largo plazo de esta medida.

De la Torre insistió a Hereu que el Gobierno podría modificar la Ley de Haciendas Locales para que los ayuntamientos españoles puedan implementar este impuesto, aplicando lo que denomina una "perspectiva global".

En esos mismos términos se expresó el presidente andaluz, Juanma Moreno, durante su visita a la Feria de Málaga, que también lanzó la pelota al tejado del Gobierno y justificó su negativa recalcando que le gustaría que "hubiera un acuerdo nacional" porque daría "mucha más garantía" a la tasa turística.

Ante la negativa de la comunidad andaluza, es evidente que De la Torre evita provocar el choque con el Gobierno andaluz y trata de redirigir el debate hacia el Ministerio de Turismo. Precisamente hoy ha deslizado con gran sutileza que si no hay "avances" con el Estado se dirigirá al "ámbito autonómico", aunque por ahora se desconoce en qué circunstancias.