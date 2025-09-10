De la Torre se vuelca en la búsqueda de inversores para tratar de resucitar el auditorio de Málaga

Con el regreso de las vacaciones y la vuelta a las aulas, arranca también el nuevo curso político que guiará la agenda y la conversación pública de los próximos meses. Más allá de las expectativas y compromisos de la clase política, es siempre la propia actualidad la que marca el pulso aunque, en el caso de Francisco de la Torre, hay tres asuntos cardinales sobre los que quiere situar el discurso, a saber, vivienda, turismo y uno de sus megaproyectos pendientes, el auditorio de Málaga.

Tras el “no” sin ambages del Ministerio de Cultura a participar en la financiación del auditorio -el Ayuntamiento estimó su participación en 45 millones de euros-, este proyecto quedó de nuevo en dique seco después de que se hubieran producido importantes avances, como es la compra de los terrenos al Puerto de Málaga, en los que el Ayuntamiento de Málaga ha invertido nueve millones de euros.

Con este panorama, De la Torre está volcado en la búsqueda de inversores para tratar de resucitar el auditorio de Málaga, llegando incluso a poner sobre la mesa que sea la financiación privada la que asuma la parte que se esperaba que aportase el Estado.

“Si hay una respuesta muy amplia y muy generosa, y el Ministerio [de Cultura] sigue en un no injustificado, injusto e incomprensible, yo encantado, porque evidentemente viene de ahí o tenemos que hacer el esfuerzo nosotros”, ha explicado el alcalde durante una visita a la nueva sede de la Orquesta Filarmónico de Málaga.

El auditorio de Málaga, tras actualizar el primer proyecto que se diseñó en la primera década de los 2000, está valorado en 209 millones de euros. Según la repartición ideada por el Ayuntamiento de Málaga, el Estado pondría 45 millones, la Junta de Andalucía pondría 25 millones, otros 20 millones el propio ayuntamiento y 10 millones por parte de la Diputación.

Cartel anunciador del Auditorio de Málaga. / L.O.

Por otro lado, siempre se contempló la necesidad de incluir financiación privada y crear un consorcio público-privado que gestionase este equipamiento. Esa inversión externa debería cubrir, al menos, los 109 millones de euros restantes.

Para De la Torre el “récord del récord” sería superar los 110 millones de euros e incluso llegar a cubrir esos 45 millones que esperaban que aportase el Ministerio de Cultura. “Me interesa mucho, con todas las necesidades que tenemos en la ciudad, que podamos crear un clima que pudiera superar esa cifra”, ha añadido el regidor malagueño.

Captación de inversores

En cuanto al éxito de esos contactos, De la Torre sigue sin dar nombres concretos de inversores interesados en entrar en el proyecto o, al menos, una cifra de financiación ya comprometida. Únicamente desliza que la “proporción de postura abierta a colaborar es francamente buena” aunque también reconoce que no es suficiente y que “queda todavía un recorrido grande” para dar por atada la financiación.

“Tenemos una respuesta bastante satisfactoria, lo que pasa es que todavía no hemos completado los contactos con todos los que potencialmente pueden colaborar. Pero me siento francamente contento, satisfecho del avance que vamos teniendo hasta ahora”, ha insistido.

En ese sentido, sostiene que no solo están teniendo contactos personales y verbales, que son los “más productivos” sino también por escrito con el objetivo de captar más inversores.

Con respecto a la postura de Cultura, afea que “sigue fallando, poniéndose de perfil” y dando una sensación de que está “absolutamente de espaldas”. De hecho, apunta directamente a Ernest Urtasun, al que acusa de tener una “visión sesgada” que solo se focaliza en Cataluña.

“Aquí utiliza el argumento de que se está completando la biblioteca de San Agustín para decir ahora no tengo recursos y nosotros le hemos ofertado que los recursos sean a partir de 2027”.