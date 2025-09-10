Un turista cubano visita Málaga para descubrir si realmente es la mejor ciudad en la que vivir: "Respira historia"

La mejor ciudad del mundo en la que vivir. Málaga se alzó con este prestigioso reconocimiento de la mano de la revista Forbes, que aseguró que la capital malagueña era la más idónea para residir por su calidad de vida, la facilidad para establecerse, su sanidad y su ocio, entre otros muchos aspectos. Una realidad que ha convertido el territorio en uno de los destinos más visitados y admirados de la geografía internacional.

Para descubrir si la ciudad, su gastronomía, paisajes, clima y población se merecen este destacado galardón, Frank Camallerys, un creador de contenido cubano afincado en España desde hace cuatro años, ha visitado la capital malagueño para descubrir si la ciudad "vale la pena realmente".

El clima y el estilo de vida, entre las ventajas de Málaga para este turista cubano

"Destaca su clima, con más de 300 días de sol al año, y su estilo de vida relajado, sus playas infinitas y una gastronomía que conquista a cualquiera", ha asegurado el 'influencer sobre las ventajas que encuentra en la capital malagueña y que la destacan sobre las demás.

Entre los motivos por los que Camallerys coincide en señalar Málaga como una gran ciudad en la que vivir está su "excelente calidad de vida", así como su riqueza patrimonial e histórica: "Tiene un centro histórico que respira historia y, al mismo tiempo, un puerto y barrios modernos que le dan un aire internacional".

Una de las fortalezas de Málaga: viviendas "más económicas que en Madrid o Barcelona"

Una de las principales quejas que mantienen los malagueños es el aumento del precio de la vivienda y las dificultades para encontrar inmuebles dignos a precios asequibles. Sobre este aspecto, el creador de contenido ha afirmado: "Los precios de las casas pueden variar desde muy caras a opciones más baratas. Eso sí, sigue siendo muchísimo más económico que vivir en grandes ciudades como Madrid o Barcelona".

Entre sus fortalezas, el turista cubano también ha destacado las infraestructuras de transporte público de los que dispone Málaga, así como su aeropuerto, que conecta el territorio no solo con el resto de ciudades de España, sino de toda Europa. Sin embargo, este enclave cuenta con un inconveniente para este creador de contenido, el mercado laboral: "Si bien es una ciudad llena de vida y de oportunidades para disfrutar, no brilla precisamente por su oferta laboral".