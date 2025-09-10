La UMA estudiará el acuífero del Bajo Guadalhorce para determinar su capacidad de abastecimiento

La Universidad de Málaga estudiará durante los próximos dos años y medio el acuífero fluvial del Bajo Guadalhorce, una pieza cave en la red de abastecimiento de agua de la capital que se ha rescatado en el reciente período de sequía que atraviesa la ciudad.

Emasa ha adjudicado el contrato a la universidad con un plazo de ejecución de 30 meses y un presupuesto, IVA incluido, de 270.180 euros.

El objetivo principal es obtener una estimación de los recursos hídricos de este acuífero así como realizar un control de calidad, incluyendo una recopilación de sus antecedentes, la delimitación geográfica, su relación con el mar Mediterráneo, realizar sondeos de investigación e incluso realizar el diseño de la estrategia de explotación de esta fuente de agua subterránea.

El Ayuntamiento ultima la puesta a punto de pozos del Bajo Guadalhorce / Ayuntamiento de Malaga

Red de pozos

Este contrato coincide con la campaña de puesta en servicio de la red de pozos del Bajo Guadalhorce -desde Aljaima hasta la desembocadura del río- que está desarrollando Emasa junto a la Junta de Andalucía, con lo que se pretende reducir la dependencia de los embalses para garantizar el abastecimiento de agua.

Tanto es así que la previsión es que el conjunto de estas infraestructuras pueda suministrar un caudal de unos 800 litros por segundo, lo que supone prácticamente la mitad del agua que se distribuye de media a toda la ciudad,

«Se pretende avanzar en la búsqueda de soluciones técnicas con las que mejorar la gestión y gobernanza de los recursos, garantizar el agua en algunas zonas, o la conservación de los espacios naturales dependientes de las aguas subterráneas, sin olvidar las aportaciones científicas y técnicas con las que mitigar las consecuencias adversas que, en la mayoría de las ocasiones, provoca la presencia de sustancias contaminantes en el agua subterránea», se recoge en los pliegos del contrato consultados por este periódico.