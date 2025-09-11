Se abre el registro de solicitudes para una promoción de VPO del Distrito Z

La constructora y promotora Coanfi y el Instituto Municipal de la Vivienda abrirán este próximo lunes, 15 de septiembre el registro para inscribirse como interesado a optar a una de las 123 viviendas protegidas del Residencial Zoë del Distrito Z. Las personas interesadas podrán apuntarse en la web del IMV o en la de la promotora desde las 9.00 horas del 15 de septiembre hasta las 10.00 horas del día 30 de septiembre, según ha informado este jueves el Ayuntamiento en un comunicado.

La promoción ‘Residencial Zoë’ estará compuesta por viviendas de dos y tres dormitorios, incluyendo cuatro adaptadas de dos dormitorios y dos adaptadas de tres dormitorios. Los precios parten desde 159.900 euros (IVA no incluido), con plaza de garaje y trastero incluidos. Este precio es el máximo legal de VPO rebajado en un 10 %, según la oferta que realizó esta promotora en el concurso municipal por la que se le trasmitió este suelo. El inicio de las obras está previsto para el primer trimestre del 2026.

Esta promotora zaragonaza resultó adjudicataria del lote 5 del concurso para la transmisión onerosa de 6 parcelas municipales del sector de Sánchez Blanca para la construcción de un total de 606 VPO y "que se unen a otras siete del sector de Cortijo Merino, en las que los promotores privados van a construir un total de 562 nuevas viviendas protegidas, lo que suma un total de 1.168 nuevas viviendas entre ambos ámbitos. En concreto, este lote 5 es el referente a la parcela R1.7", ha destacado el Ayuntamiento en una nota de prensa remitida a los medios.

Requisitos

Los requisitos para optar a una de estas viviendas son: no ser propietario de otra vivienda; que la misma sea utilizada como residencia habitual y permanente; estar empadronado en el municipio de Málaga al menos con un año de antigüedad a la fecha de publicación de la convocatoria; no tener unos ingresos superiores a 5,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples); y ser demandante de vivienda en el Registro Municipal del Demandante de Vivienda de Málaga.

La selección se realizará mediante sorteo ante notario entre todas las solicitudes recibidas durante el periodo habilitado. Todos los requisitos, bases, información comercial y rangos de precios están disponibles en la web de residencialzoe.com. También se puede acceder a esta información través de la web del IMV.

Más de 5.000 nuevas viviendas protegidas en promoción

El Ayuntamiento de Málaga asegura en la nota que se "está promoviendo en la actualidad un total de 5.088 nuevas viviendas protegidas para los malagueños y malagueñas inscritos en el Registro Municipal de Demandantes". En concreto, de éstas, 1.041 están actualmente en construcción; 1.287 en fase previa a la edificación (1.168 en Sánchez Blanca y Cortijo Merino, 5 en calle Haití y 16 alojamientos en Gómez Ocaña, 78 en los bajos de Soliva Este y 20 en calle Mendizábal); 1.060 en fase de redacción de los proyectos (1.000 Soliva Oeste, 10 en la avenida de La Rosaleda y 50 en el ámbito de Portillo); y 1.700 en 22 parcelas dotacionales que se encuentran en proceso de licitación del suelo.

Promoción de VPO en Soliva Este. / L.O

1.041 VPO en construcción

Actualmente el Ayuntamiento se encuentra construyendo 1.041 nuevas viviendas protegidas. De éstas, 1.006 en el sector Universidad en dos fases: 476 en la primera y 530 en la segunda. En el caso de las 476, éstas las está construyendo de forma directa el Ayuntamiento de Málaga en 5 parcelas de propiedad municipal. Serán viviendas en alquiler y actualmente se encuentran en diferentes fases de ejecución.

La inversión total para su construcción asciende a 77.630.172 euros de los que 43.419.141 euros proceden de recursos íntegramente municipales (un 55,93% del total); 10.227.368 euros a cargo del Plan Estatal de Vivienda del Gobierno de España del año 2018; 1.794.177 euros procedentes de la Junta de Andalucía y 22.189.485 euros procedentes de los Fondos Next Generation.

Por su parte, las otras 530 viviendas que el Consistorio impulsa en este sector se promueven mediante la colaboración público-privada. En concreto, esta colaboración se traduce a través de un concurso público convocado por el Consistorio para la licitación del derecho de superficie de cuatro parcelas de propiedad municipal en este ámbito y valoradas en 13.577.794 euros. De este concurso resultó adjudicataria la entidad Lagoom Living, que es quien está construyendo estas VPO que serán en alquiler.

Una imagen de la futura promoción de viviendas de Lagoom Living en el Distrito Zeta de Málaga. / L. O.

El pliego de esta licitación se basó en un convenio suscrito en noviembre de 2022 por parte del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España y por el que se otorgó al Ayuntamiento de Málaga, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga S.L, una subvención máxima de 26,5 millones de euros para la promoción de 530 viviendas por parte del adjudicatario del concurso. Esta subvención supone 25.647.288 euros proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation; porsu parte, el Consistorio aporta suelo valorado en 13.577.792 euros, y Lagoom Living, a través del crédito concedido por el ICO, 59,3 millones de euros. La obra de estas viviendas debe estar finalizada antes del 30 junio de 2026 y la entrega debe ser antes de final de diciembre del mismo año.

Por otra parte, también se encuentran a punto de terminar las obras de 35 VPO en venta en la en la avenida José María Garnica.

1.287 en fase previa a la edificación

En proceso de fase previa a la edificación se encuentran un total de 1.287. De éstas, 1.168 nuevas viviendas protegidas (que podrán alcanzar a convertirse en 1.371 con el 20% de aumento del número de VPO que posibilita el Decreto de la Junta de Andalucía al que se ha adherido el Ayuntamiento de Málaga) las impulsa el Consistorio a través de la colaboración público-privada. Cabe recordar que. esta fórmula se ha materializado mediante un concurso público para la transmisión onerosa de 13 parcelas de propiedad municipal (6 en el ámbito de Sánchez Blanca y 7 en Cortijo Merino), valoradas en 25.709.795 euros, para para que los promotores privados construyan estas viviendas. A cambio, el Consistorio recibirá 147 viviendas completamente terminadas que destinará a jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra.

En esta fase también se encuentran las 5 previstas en calle Haití en el distrito Cruz del Humilladero en una parcela municipal de 138 m2; 78 alojamientos para personas mayores o personas con movilidad reducida a través de la conversión de los bajos comerciales dela pr omoción de Soliva Este en viviendas; y 20 y 16 del mismo tipo en las calles Mendizábal y Gómez Ocaña, respectivamente.

Proyecto de VPO de la calle Haití en Málaga. / L.O

1.060 en fase de redacción de proyectos

De igual forma, el Ayuntamiento trabaja en la redacción del proyecto de urbanización del ámbito de Soliva Oeste, un suelo que ha obtenido por el Consistorio para la construcción de 1.000 nuevas VPO, de las que 500 serán promovidas de forma directa por el Ayuntamiento y las 500 restantes mediante la fórmula de colaboración público- privada a través de la licitación del derecho de superficie de las parcelas de propiedad municipal.

También se encuentran en proceso de redacción de proyecto otras 10 VPO en la avenida de La Rosaleda y otras 50 VPO en el ámbito de Portillo.

1.700 en proceso de licitación de suelo

Por último, el Ayuntamiento sacará a licitación en los próximos meses 22 suelos para la construcción de entre 1.400 y 1.700 viviendas transitorias en alquiler asequible, los famosos minipisos, destinadas a jóvenes, personas mayores y otros colectivos. El pliego de condiciones que regirá esta licitación contempla a concesión demanial, por un plazo de 75 años a canon cero, de 22 parcelas de propiedad municipal. El 60% de las viviendas o alojamientos se destinarán a jóvenes menores de 35 años, el resto para otros colectivos como los mayores y el 55% como mínimo de las viviendas o alojamientos tendrá un dormitorio, con una superficie aproximada de 45 m2 útiles, mientras que el resto podrán ser de dos dormitorios y con una superficie máxima de 60 m2 útiles. Por su parte, el alquiler será rotacional con una duración máxima de 7 años, excepto en el caso de las personas de más de 65 años