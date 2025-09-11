La Antequerana de Málaga lanza el primer surtido de Navidad vegano del mercado

El Grupo San Roque Antequera, propietario de la fábrica de dulces La Antequerana, ha anunciado este jueves el lanzamiento el primer surtido navideño vegano del mercado español, compuesto por 30 piezas artesanales, entre las que se incluyen polvorones, mantecados o especialidades como los Besitos y las Delicias de Almendra. Los productos que lo componen no contienen ningún ingrediente de origen animal, utilizando en su lugar aceite de oliva virgen extra o manteca de cacao, además de frutos secos de gran calibre.

El surtido cuenta con la certificación de la European Vegetarian Union (EVU) y la Unión Vegetariana Española (UVE), que son los organismos que otorgan el sello V-Label, un distintivo internacional establecido en Suiza en 1996 y que tienen ya más de 70.000 productos de cerca de 5.000 empresas.

La caja está integrada por nueve productos: polvorones de pistacho, nuez de Brasil, avellana, anacardo y almendra; mantecados de aceite de oliva virgen extra y almendra; Besitos y Delicias de Almendra.

"En Antequera ya empieza a oler a Navidad. La campaña ha arrancado ya en uno de los pueblos con mayor tradición repostera de Andalucía, y este año lo hace con una novedad: La Antequerana lanza el primer surtido navideño vegano del mercado", ha señalado la empresa.

Más de 670.000 veganos en España

La directora de Calidad y Producción del Grupo San Roque Antequera, Nerea Paradas, afirma que se trata de un lanzamiento "muy ilusionante" que la empresa manejaba desde hace algunos años, y que responde a las necesidades y la demanda de una comunidad que en España está formada por más de 670.000 personas.

La fábrica de La Antequerana, en Antequera (Málaga). / L. O.

"Queríamos ampliar nuestra propuesta, pero sin renunciar a lo que nos define en La Antequerana: calidad, tradición y el sabor de siempre. Porque la tradición también puede ser vegana", afirma. Según datos del último estudio The Green Revolution, los veganos suponen ya el 1,7% de la población adulta española, destacando especialmente el aumento de esta cifra entre los menores de 25 años.

Respecto a esta próxima campaña de Navidad, La Antequerana tiene previsto más de 15 puestos de trabajo, la mayoría de ellos de vecinos de Antequera y los pueblos cercanos.

Trayectoria del Grupo San Roque

El Grupo San Roque Antequera es una empresa familiar que comenzó su andadura en 1987 a través de su fundador, Juan Paradas Palacios, un pilar clave en la tradición panadera de la región. La historia se remonta a décadas atrás, cuando el abuelo de Juan recuperó la receta perdida del tradicional mollete de Antequera en su modesto obrador de la época. Actualmente, ese mollete es reconocido con la certificación de Indicación Geográfica Protegida y forma parte del legado culinario de la ciudad.

La caja del nuevo surtido navideño vegano de La Antequerana. / L. O.

Lo que comenzó como una pequeña panadería artesanal es hoy un grupo de empresas que ocupa 6.000 metros cuadrados, y que abarca diferentes divisiones, como Molletes San Roque, dedicada a la elaboración del famoso pan de Antequera; Piquitos San Roque, especializados en la creación de piquitos de pan con un sabor único; y La Antequerana, la prestigiosa fábrica de mantecados y dulces de Navidad que se incorporó al grupo en 2012, junto a su cafetería y obrador de la calle Merecillas.