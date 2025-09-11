'The Champions Burger', el festival de las hamburguesas arranca en Málaga

Con la resaca aún de ‘The Champions Burger Smash Edition’, la Terminal de Cruceros de Málaga volverá a ser el epicentro de las hamburguesas.

Un año más, vuelve a la capital ‘The Champions Burger’, el festival que reúne a los amantes de las smash burgers con propuestas de más de una veintena de food trucks.

De entrada gratuita, una de las atracciones será el impresionante pórtico luminoso con neones en la entrada del festival, que se encenderá el día de la inauguración y que está inspirado en las legendarias carreteras de Estados Unidos.

Burgers participantes

Los establecimientos que participarán son Street Food Burger, Muralla, The Vicbros Burger, Soul, Godeo, Nola Smoke, Rico, Tarantín Chiflado, Tokio, Vacarnal, Circo, The Ranch Smokehouse y K-chopo.

Dos restaurantes de la provincia de Málaga, Dak y Zamppa participarán en el certamen. Este último, además, es local y buscará conquistar al público de su ciudad.

Para acompañar a las hamburguesas, estarán los food trucks de Cheeck’s (un concepto especializado en pollo frito) e Ybarra (patatas fritas).

Para los más golosos, habrá cuatro propuestas con dulce: pastelería Ioan (dónuts), Las Torres de Ciriaco (tartas de queso), Locopolo (helados) y Puto Café (expresos, cortados, americanos, té verde…).

Burgers de influencers

El recinto contará también con un espacio exclusivo para los restaurantes de los mejores influencers del país, que ofrecerán sus originales propuestas, pero no se las podrá votar: Moflete, del youtuber Joe Burger; The Ox, de Pablo Cabezali (Cenando con Pablo); Hades, de Elías Dosunmu, y Smash Hiro, del creador de contenido malagueño Esttik.

También estará el restaurante Gottan Grill de Málaga, que se alzó con el título de "Mejor hamburguesa de España" y "Mejor hamburguesa de Europa" en 2024.

Votaciones

Los asistentes podrán votar por sus hamburguesas favoritas valorando el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad.

The Champions Burger es único porque el público es el protagonista, al elegir directamente la hamburguesa ganadora. El sistema de votación es sencillo: tras degustar la hamburguesa, los malagueños solo tienen que escanear el código QR del ticket de compra y valorarla.

Horario y entradas

El evento se celebrará del 11 al 21 de septiembre, con horario de lunes a jueves de 18:00 a 00:00 horas, y de viernes a domingo de 12:00 a 00:00 horas. Una cita imprescindible para los fans de la buena comida callejera y la competición gastronómica.

La ganadora smash

Y justo cuando se da a conocer la vuelta de esta edición Mijas la ciudad elegida para disfrutar de esta experiencia gastronómica que duró once días y por la que pasaron más de 120.000 personas.

Las hamburgueserías participantes luchaban por ser la mejor smash burger de España. En esta edición, la ganadora ha sido el restaurante cordobés Nolito’s, pero el segundo puesto se lo ha llevado la hamburguesería mijeña Dak Burger.

La 'top one' hace sido la más votada por el público de Mijas.

Creada especialmente para el concurso combina carne de chuletón premium smash, black angus deshilachado, chédar rojo madurado, beicon dulce, bits de cebolla, mayonesa tostada, polvo lunar y crujiente estelar,y.

Esta creación tenía un coste de 12,95 euros.

Dak ya acumula otros grandes títulos a sus espaldas. En 2024 fueron los ganadores de la mejor smash burger de España, con su propuesta 'Stellar’. Más tarde, en 2025, se alzaron con otro gran título: tener la segunda mejor burger de Europa.

Al finalizar la ruta 2025, se publicará una clasificación con las 20 hamburgueserías más votadas a lo largo de todo el certamen. Estas serán las que compitan en la gran final de la “Mejor smash burger de España”.