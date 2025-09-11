Detenido en Georgia por corrupción y compra de un inmueble en Málaga el exministro de Defensa

El ex ministro de Defensa de Georgia Dzhuansher Burchuladze fue detenido este jueves por el Servicio de Seguridad del Estado acusado de corrupción, lavado de dinero y utilizar los ingresos para comprar un inmueble en Málaga por 544.000 euros.

El jefe de la Agencia Anticorrupción, Emzar Gagnidze, anunció la detención del exministro en una rueda de prensa celebrada este jueves.

Las autoridades acusan a Burchuladze de haberse confabulado con su viceministro y jefe del departamento de compras de la dependencia castrense para comprar un equipo de resonancia magnética a precio inflado, con lo cual causó pérdidas de más de un 1,3 millones de lari (480.000 dólares) a Defensa, entre otros delitos.

Según Gagnidze, "en enero de este año la familia del ex ministro compró un terreno con una casa en la provincia de Málaga por un valor de 544.000 euros".

Por el delito imputado, Burchuladze podría enfrentar una condena de 9 a 12 años de prisión.