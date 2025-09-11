Empieza la campaña del mango TROPS: el motor económico que toma el relevo al turismo en Málaga

Septiembre marca el inicio de una nueva temporada para la cooperativa malagueña TROPS, líder en producción y comercialización de mango y aguacate en España. Con el lanzamiento oficial en medios “El mango más mango”, no solo vuelve a poner en valor uno de los productos más apreciados de la agricultura tropical, sino que refuerza su impacto económico y social con la creación de más de 500 empleos directos para Málaga en esta campaña 2025.

La zona productora de TROPS se extiende desde la Axarquía malagueña y la Costa Tropical de Granada hasta la Comunidad Valenciana y el Algarve portugués, lo que le permite liderar más del 55 % de la producción nacional de mango y el 40 % de la de aguacate.

Con esta nueva campaña, la Sociedad Agraria de Transformación TROPS refuerza su compromiso con la excelencia, el empleo local y una agricultura sostenible e innovadora. Desde Málaga al mundo, su mango no solo conquista paladares, sino que se consolida como un emblema de calidad, desarrollo y futuro para miles de familias.

Del árbol a las pantallas: El mango más mango

Madurado en el árbol y recolectado en su punto óptimo de maduración, este fruto destaca por su sabor y aroma natural que lo convierten en un ingrediente ideal para recetas frescas y saludables, desde ensaladas y batidos hasta platos gourmet y postres tropicales.

La campaña 2025 vuelve a apostar por una estrategia de comunicación a gran escala con el lema “El mango más mango”, que estará presente en televisión, radio, prensa y medios digitales. La acción promocional alcanzará a millones de consumidores a través de una cobertura nacional en prime time y acciones directas en los principales mercados mayoristas de todo el país.

Una campaña que también cultiva empleo

Con el inicio de la campaña del mango, TROPS refuerza su compromiso con el empleo local ofertando 500 nuevos puestos de trabajo destinados a tareas de clasificación, envasado y logística. En plena actividad, la cooperativa alcanza una plantilla de 1.000 empleados, consolidándose como un motor de empleo en la Axarquía malagueña. Esta generación de oportunidades contribuye a dinamizar la economía rural y a fijar población en las zonas agrícolas.

TROPS se ha consolidado como un referente en empleabilidad, sostenibilidad y economía social, bajo un modelo cooperativo que garantiza una comercialización justa y transparente para sus socios, basado en el principio de beneficio cero.

Del campo al dato: tecnología e innovación sostenible

Además de su liderazgo en el mercado, la cooperativa malagueña destaca por su compromiso con el medio ambiente y la tecnología aplicada al cultivo sostenible.

Un claro ejemplo de innovación es el proyecto ‘Del campo al dato’, un sistema 360 que integra sensores en campo, inteligencia artificial y una app móvil para ofrecer recomendaciones de riego y gestión climática, el cual ha sido reconocido con el Premio InnoSocial Málaga en la categoría de Innovación Social Digital, otorgado por el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación Arrabal‑AID. Esta solución digital no solo optimiza el uso de recursos hídricos, sino que también facilita el relevo generacional, fortaleciendo el compromiso con los agricultores.

Además, ha sido reconocida con otros premios de gran prestigio como “Cooperativa del Año” (2022) y los galardones “Alimentos de España” a la Industria Alimentaria y a la Internacionalización (2023), otorgados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Con sede en Vélez-Málaga y más de 4.000 socios agricultores, TROPS es hoy un ejemplo de cómo el campo malagueño puede generar empleo, riqueza y oportunidades para miles de familias. Su modelo empresarial está basado en la profesionalización del sector, la innovación continua y una firme apuesta por el desarrollo de la provincia.