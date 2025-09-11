Un estudio de la Diputación plantea actuaciones "a corto plazo" en los enlaces de la A-7 para descongestionar el tráfico entre Málaga Este y Vélez

Al igual que ya hicieron en su momento sobre el tren de la Costa del Sol, las instituciones gobernadas por el PP se han aliado para presentar un estudio 'paralelo' relativo a las actuaciones en materia de movilidad que tiene pendiente el Ministerio de Transportes en la provincia de Málaga. Un informe técnico -solicitado por los ayuntamientos de Málaga capital y Rincón de la Victoria a la Fundación Madeca dependiente de la Diputación- propone soluciones que "podrían ejecutarse a corto plazo" para descongestionar el tráfico en la parte oriental de la autovía A-7, entre Málaga-Este (El Limonar), Rincón de la Victoria y el término municipal de Vélez-Málaga.

Este trabajo, elaborado por la consultora Andaluza de Modelado e Ingeniería (AMEI), propone actuar en siete enlaces de entrada y salida a esta autovía para "rediseñar y realizar nuevas estructuras en los ramales de acceso a la A-7, duplicar los carriles de salida y, en algunos casos, construir glorietas para ordenar mejor el tránsito de vehículos". Además, las inversiones necesarias para acometerlas se cuantifican en algo más de 14 millones de euros (sin IVA), una cifra que "no es dinero para el presupuesto del ministerio y no es nada para todo lo que resuelve", según enfatizó el presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado.

Además, Salado lamentó que este mismo estudio ya fue remitido a principios del pasado mes de mayo al Ministerio de Transportes sin que, hasta ahora, se haya obtenido alguna respuesta al respecto. A su vez, el político del PP relató que, durante la visita a Málaga de Óscar Puente a finales de julio, se lo comentó en persona al ministro y él le respondió que lo habían recibido y "lo estaban analizando".

"Esperamos tener alguna respuesta en la reunión de finales de septiembre sobre movilidad, de cuya convocatoria nos hemos enterado a través de los medios de comunicación", agregó Salado en alusión a la información adelantada por La Opinión de Málaga.

Posibles actuaciones de mejora en la A-7 en las salidas del Limonar y El Palo / L.O.

Infraestructuras "insuficientes"

Acompañado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el ingeniero y CEO fundador de AMEI, Carlos Atienza, el presidente la Diputación tuvo presente el crecimiento poblacional experimentado en la zona este y proclamó que “no se puede pretender que una red y unos accesos construidos hace veinte o treinta años sigan absorbiendo el tráfico actual".

"Resultan insuficientes desde hace tiempo y lo vemos en los atascos de cada día, se deben acometer soluciones a corto plazo que ayuden a paliar los efectos de los atascos actuales hasta que se lleven a cabo otras actuaciones de mayor alcance, que exigirán plazos de tiempo muy elevados, para resolver los problemas estructurales de la movilidad en la zona este de la capital y en Rincón de la Victoria”, apostilló.

A su vez, Salado recordó que, en 2017, "el Ayuntamiento de Málaga ya lideró y envió al Gobierno una amplia propuesta para planificar y ejecutar una segunda ronda oriental desde Chilches hasta Málaga, y el año pasado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitó y adjudicó un Estudio Previo de alternativas de mejora de la Red de Carreteras del Estado en la Zona Este del Área Metropolitana de Málaga, que debe plantear alternativas como la construcción de una autovía de nuevo trazado, las ampliaciones de capacidad y/o mejora de la actual autovía A-7, la implantación de carriles BUS-VAO o una combinación de las anteriores".

Posibles actuaciones de mejora en la A-7 en las salidas de La Cala del Moral, Rincón y Añoreta / L.O.

Respuesta del Gobierno

El subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Javier Salas, reaccionó a la presentación de este informe recordando que el Ministerio de Transporte "está trabajando ya en eso". Salas criticó que "las administraciones del Partido Popular en la provincia de Málaga se dedican a hacer estudios sobre obras que no son de su competencia".

Es más, el subdelegado se preguntó "por qué se gastan dinero público ciertas administraciones en estudios que no son de su competencia y por qué de las cosas que son de su competencia -y en las que tienen que trabajar y de las que son responsables- no se ocupan".

Al mismo tiempo, Salas garantizó que en la nueva mesa de la movilidad de Málaga que se celebrará en la Subdelegación del Gobierno en principio en torno al 30 de septiembre "se dará a conocer cómo van los trabajos del Ministerio en relación al estudio de la mejora de la A7 oriental y la occidental, el tren litoral, etcétera". "En esa mesa de movilidad también espero que las demás administraciones que también tienen competencia en movilidad -Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento- aporten lo que han hecho a lo largo de este año, porque en esas mesas de movilidad del año pasado no aportaron ni una sola solución, ni una solución, solo exigieron al Gobierno de España, que sí está cumpliendo y está trabajando por ello", apuntó el subdelegado.

De la Torre exige la inversión

Por su parte, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, insistió en los beneficios de la propuesta presentada en la Diputación y defendió que "será difícil encontrar en España una inversión en la que se puede conseguir tanto con tan poco".

En este sentido, De la Torre recalcó la necesidad de que "las subidas y las bajadas a la autovía tengan un recorrido algo mayor para tener menos efectos negativos en el tráfico".

Además, sin perder de vista la reunión sobre movilidad convocada por el Gobierno para finales de este mismo mes, el regidor deseó que lo contemplado en el informe "tengan una acogida inmediata en los estudios que está desarrollando el ministerio" y, de ese modo, se trabaje en esos puntos para que no se generen colas "que llegan a la propia autovía".

"Atascos habituales"

El informe de la Diputación advierte de que "en los últimos años, se ha llegado a una situación en la que los atascos son habituales en hora punta de mañana de día laborable en sentido Cádiz, para acceder a Málaga y la zona oeste desde los municipios de la Costa del Sol Oriental y la Axarquía; y en sentido contrario, en horario de tarde, aunque de forma menos acentuada, pues este retorno se realiza de forma más repartida en el tiempo, salvo los viernes, que se concentra entre las 14.00 y 15.00 horas".

También se subraya que "en época estival, son habituales las congestiones en los periodos de retorno de la playa a la ciudad o municipios del interior, especialmente los domingos por la tarde, entre junio y septiembre".

A su vez, el estudio indica que "junto a la falta de capacidad del tronco de la autovía A-7, existe una manifiesta insuficiencia de los nudos que la conectan con el viario urbano y, por ello, en momentos de mayor demanda, se forman colas en los ramales de salida que llegan a alcanzar la A-7, anulando el carril derecho y reduciendo la capacidad de la autovía, generando así situaciones de inseguridad y mal servicio para los usuarios".

Además, se alude a "una situación que colapsa más los enlaces en hora punta: muchos usuarios, con residencia en Rincón de la Victoria u otras poblaciones de la zona este y cuyo destino final es un centro de trabajo situado en la zona oeste de Málaga, realizan una parada intermedia en alguno de los numerosos centros escolares situados en el distrito este de la ciudad de Málaga, sobrecargando alguno de los nudos de la Ronda Este (El Palo, Pedregalejo o Limonar)".

Incremento del tráfico

Al presentar el informe técnico realizado, el ingeniero Carlos Atienza también aludió a un análisis de los datos de tráfico en ese tramo de la A-7, y resaltó los elevados incrementos del paso de vehículos registrados entre 2013 y 2023 en la Ronda Este (a la altura del paso superior de la carretera de los Montes A-7000 y en la salida de El Palo), la variante de Rincón de la Victoria (en Benagalbón) y la continuación hasta Vélez-Málaga (en Almayate).

En ese periodo, el mayor crecimiento se produjo en la salida de la Ronda Este a la altura del nudo de El Palo y asciende a un 79% en total con una media anual del 6,7% anual, con una intensidad media diaria de 95.018 vehículos cuando en 2013 el movimiento era de 53.152 vehículos.

En la variante de Rincón, a la altura de Benagalbón, el incremento total en el mismo periodo fue de un 56%, pasando de una intensidad media diaria de 47.941 vehículos a 74.770. En el punto situado a la atura del paso superior de la carretera de los Montes, se ha pasado de 57.973 vehículos en 2013 a 81.109 en 2023, un 40% más. Y en la zona de Almayate, se ha incrementado de 34.281 vehículos a 48.243, lo que supone un 41% más.