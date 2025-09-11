Banca
La Fundación Unicaja defiende el futuro de Unicaja como proyecto "independiente y autónomo"
La institución, máxima accionista del banco, destaca el modelo de banco de Unicaja, su solvencia y rentabilidad
El presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, ha defendido este jueves la independencia y autonomía del proyecto empresarial de Unicaja. La Fundación es la principal accionista de la entidad financiera malagueña, con el 31,2% de los títulos. Domínguez, durante la presentación del holding Fundatia (de capital 100% de la Fundación), ha asegurado que para su institución es "fundamental" que se siga apostando por el modelo de banca que, en su opinión, representa Unicaja.
"Tiene mucho sentido en España, una banca regional con gran presencia en varias comunidades y que mantiene cercanía con los territorios", ha afirmado. Esta premisa estratégica de la fundación, de hecho, está recogida en el protocolo de gestión de su participación financiera en el banco.
Solvencia acreditada
"Unicaja tiene futuro como entidad independiente y autónoma, tiene una trayectoria largamente acreditada de solvencia, donde ha solventado, para admiración de muchos en una zona afectada por la crisis inmobiliaria, una etapa bastante delicada", ha asegurado. A su juicio, el banco "ha destacado y sigue destacando por una componente de solvencia, eficiencia y además ahora ha tenido una magnífica recuperación de su rentabilidad".
Domínguez ha resaltado así que el Patronato de la Fundación apuesta por "mantener la independencia de Unicaja como proyecto empresarial".
