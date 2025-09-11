La Fundación Unicaja crea el 'holding' Fundatia para invertir en más empresas y construir VPO en alquiler

La Fundación Unicaja ha anunciado este jueves la creación de un holding inversor demoninado Fundatia con el que, por un lado, realizará inversiones en empresas no cotizadas y en activos financieros y, por otro, constuirá viviendas protegidas (VPO) en régimen de alquiler en distinas provincias andaluzas con el objetivo de contribuir a solucionar el problema de falta de vivenda social que hay en el mercado. Esta actividad inmobiliaria se realizará en concreto a través de una sociedad promotora, LiveUpp, integrada en la estructura de Fundatia, y con un par de proyectos ya en perspectiva, cuyo desarrollo podría iniciarse antes de finales de este año. Los rectores de la Fundación afirman que el primero de ellos podría ser una promoción de unas 150 o 200 viviendas y, aunque no se conoce cuál será su ubicación, sí se ha comentado que Málaga sería uno de los posibles emplazamientos barajados.

El holding Fundatia ha sido presentado por el presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, y por el secretario general, Sergio Corral. Se estima que, en su primer año de funcionamiento, Fundatia (sociedad de responsabilidad limitada y con capital 100% de la Fundación) gestionará 180 millones de euros en patrimonio dentro de su cartera de inversión, una cantidad que podría llegar a los 350 millones en el año 2028.

La creación de Fundatia, según sus responsables, tiene como objetivo potencia el desarrollo del tejido empresarial andaluz y afrontar el problema del déficit de viviendas (que en Andalucía se estima de unas 200.000 unidades). Además, se pretende mediante est holding diversificar los ingresos de la Fundación (complementando así los que llegan por el dividendo de Unicaja, de la que es su principal accionista con un 31,2% de los títulos)

Las promociones de VPO en alquiler a desarrollar se harían en suelo de titularidad pública a través de la compra de los mismos o de acuerdo de cesión de uso para varios años. La Fundación no ha querido ofrecer cálculos sobre cuántas viviendas aspira a construir, ya que dicen que dependerá de la fórmula con la que se acceda a cada suelo. Existen ya contactos con varios ayuntamientos andaluces de cara a posibles proyectos de la sociedad promotora LiveUpp, que nace con un capital de 10 millones de euros.

Lo que sí han comentado tanto Domínguez como Corral es que las promociones de VPO quieren responder al perfil de "viviendas singulares en espacios singulares". La prospección de búsqueda de suelos se centra más en las capitales de provincia, por ser las plazas donde pueden encontrarse emplazamientos con las características deseadas La idea además es encontrar ubicaciones donde, hasta ahora, no es muy habitual, ver tipología de VPO, incluyendo suelos en lugares cercanos a la primera línea de playa.

"Los enclaves de las promociones de LiveUpp serán lugares singulares de las ciudades andaluzas y los complejos residenciales se inspirarán en innovadores modelos habitacionales óptimos en la distribución de espacios y servicios comunes. Las viviendas se diseñarán de manera especialmente respetuosa con el medio ambiente y dispondrán de zonas de uso compartido que acogerán actividades culturales, deportivas, sociales y productivas para enriquecer la vida colectiva. Los ejes de la actividad de la Fundación Unicaja articularán la vida colectiva en los espacios comunes de las promociones de LiveUpp", ha apuntado la Fundación.

El proyecto se concibe así como "un impulso social para jóvenes y familias", para que puedan "evolucionar y prosperar en el marco de un acentuado sentido de comunidad".

"Un modelo que pueda ser imitado"

José Manuel Domínguez ha destacado la importancia de elegir proyectos "viables y rentables" para las primeras prmociones de VPO que se acometan de cara a asegurar el éxito del modelo que se quiere poner en marcha con LiveUpp. "Tenemos que amoldarnos a lo establecido en nuestro plan financiero con proyectos viavbles y factibles. Queremos que este modelo tenga un 'efecto demostración' importante que pueda ser imitado por otros operadores", ha comentado.

En el futuro podrá incorporarse a la estructura de Fundatia otra sociedad que se encargaría del alquiler de las viviendas. Los tramos de alquiler estará en el estándar de de arrendamiento de vivienas sociales, en concreto se piensa en el tramo de siete veces el IPREM, aunque esos detalles se estudiarán más adelante.

La Fundación Unicaja presenta el holding Fundatia. En la imagen, el presidente, José Manuel Domínguez, el director general, Sergio Corral, y Manuel Atencia. / Ãlex Zea

Inversión en empresas

En cuanto a la inversión en empresas que realizará Fundatia, los importes individuales se moverán en horquillas de entre tres y seis millones de euros, con periodos de inversión aproximados de entre cinco y siete años. Se seleccionará empresas consolidadas (enter uno y ocho millones de Ebitda) de alto peso en la economía local, con segmentos como el agroalimentario, el tecnológico, el hotelero, el energético o la educación. La intención es apoyarlos en su "crecimiento y profesionalización". La zona preferente de actución serán los territorios en los que la Fundación tiene más presencia (Andalucía sobre todo). Se calcula que hay un potencial de una 1.000 empresas en las que podrían darse estas inversiones.

La Fundación ya realiza inversiones en empreas a través de otra de sus sociedades, Fundalogy, aunque en este caso son del perfil de startups y las cuantías medias son inferiores a las que ahora contempla Fundatia.

Por otro lado, el presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, ha informado de que el balance de esta institución, principal accionista del banco Unicaja, a final de julio fue de 2.186,6 millones de euros; que los recursos obtenidos este año fueron 140 millones, en su mayoría dividendos de Unicaja, y que la obra social superó los 50 millones de euros.

Composición de los consejos

El Consejo de Administración del nuevo holgind Fundatia está compuesto por José Manuel Domínguez (presidente), Federico Beltrán, Sergio Corral, Juan Luis Galán, María Mata, Ignacio Peinado, Esther Sánchez Manzano, Alicia Vicente Andrés y Álvaro Villacorta. Su director general es Rafael Moreno y el secretario y vicesecretario son, respectivamente, Manuel Atencia y Antonio Jesús López.

En cuanto a LiveUpp, el Consejo de Administración está compuesto por Domínguez como presidente, junto a Violeta Aragón, Ángel García Vidal, Antonio Manuel Rando y Francisco Javier Russinés. Su director general es Joaquín Osuna y el secretario y la vicesecretaria son, respectivamente, Manuel Atencia y Marta Aurioles.