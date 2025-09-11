Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ganadería

La Junta de Andalucía subvencionará al 100% las vacunas frente a la lengua azul

La enfermedad de la lengua azul comenzó a principios de junio en la provincia de Málaga y se expandió rápidamente a otras provincias andaluzas

Esta enfermedad ha causado ya la muerte de más de un millar de ovejas en Málaga.

Esta enfermedad ha causado ya la muerte de más de un millar de ovejas en Málaga.

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

La Junta de Andalucía subvencionará al 100% las vacunas frente a la lengua azul adquiridas en este 2025.

La enfermedad de la lengua azul comenzó a principios de junio en la provincia de Málaga y se expandió rápidamente a otras provincias andaluzas. Solo en Málaga ha causado más de un millar de muertes ovinas.

Dos meses después, la lengua azul afecta ya a toda la Península. Los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) han confirmado la presencia de los serotipos 1, 3, 4 y 8. 

Además de Andalucía, Extremadura, Toledo, Ciudad Real, Murcia, Madrid, Burgos, Ávila, Segovia, León, Soria, Salamanca, Zamora, Palencia, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, y La Rioja cuentan con implicación de los serotipos 1, 3 y 8.  

El MAPA ha confirmado la presencia de los serotipos 1, 3, 4 y 8 en la península. 

Ayudas

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco también ha adelantado que el Gobierno andaluz resolverá y abonará en las próximas semanas las ayudas convocadas por valor de 7,2 millones de euros en el marco de la medida 23, destinadas a compensar a los ganaderos por los efectos de la lengua azul.

Fernández-Pacheco ha recordado que la Junta ha destinado en los últimos cinco años más de 6,6 millones de euros en vacunas para combatir la lengua azul. Entre las medidas más relevantes ha destacado la compra de 970.000 dosis contra el serotipo 3 por un importe de 1,3 millones de euros en 2024; así como en febrero de 2025, y ante la aparición de los serotipos 1 y 4, la adquisición de nuevas vacunas por valor de 700.000 euros.

"Vacunar"

El consejero ha insistido en que el mensaje de la Junta es claro: "Vacunar, vacunar y vacunar".

"Conocemos la lengua azul desde hace años, sabemos cómo actuar y lo hacemos con criterio técnico y de la mano del sector. Por eso, no cabe otra que un plan exhaustivo para contrarrestar esta enfermedad. Lo demás es ruido que está muy lejos de ayudar", añade. 

Por su parte, el Ministerio resalta "la importancia de reforzar las medidas de sensibilización y es necesario que las CCAA comuniquen inmediatamente las sospechas de nuevos serotipos detectados a nivel provincial en la presente temporada".

