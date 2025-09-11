Málaga busca a los "Estrella Michelín de la Agricultura"

Las "Estrellas Michelin" son los ‘Oscars de la Gastronomía’, en definitiva, el máximo reconocimiento que puede alcanzar un restaurante, que pone en valor y en el mapa su cocina excepcional.

Fuera de la gastronomía, otros sectores quieren también poner en valor su sector con ciertos reconocimientos.

Bajo esta premisa, Expo AgriTech 2025, la mayor feria de innovación dedicada al ámbito agrícola, y asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), quieren calcar la idea y promueven este año los "Estrella Michelín de la Agricultura". La Expo Agritech tendrá lugar este año en Málaga, del 28 al 30 de octubre en Málaga,

Bautizados como ‘Premios Chaleco Agricultor', los galardones tienen el objetivo de reconocer el liderazgo de aquellos profesionales que están apostando por la innovación, la sostenibilidad y la tecnología a fin de conseguir una gestión más rentable, competitiva y eficiente de sus explotaciones.

Los Premios Chaleco Agricultor 2025 están dirigidos a todos los agricultores de España, con independencia del tamaño o tipo de finca. A partir de estas distinciones, también se quiere dar visibilidad a las mejores prácticas que actualmente se están aplicando en el campo con el propósito de que sean motivo de inspiración para el resto del sector.

Inscripción

Para poder participar en los prestigiosos reconocimientos, la capital de la Costa del Sol ya ha abierto su convocatoria. Los interesados pueden enviar su candidatura mediante un formulario online hasta el próximo 12 de octubre en las siguientes tres categorías:

se pone en valor a los agricultores que son pioneros en la incorporación de nuevas variedades, nuevos tipos de plantaciones adaptadas al cambio climático o nuevos insumos agrícolas – como los derivados de las larvas de insectos o las algas – que están impulsando la productividad, la calidad y abriendo perspectivas distintas en el mercado. Sostenibilidad : se destaca a las explotaciones que están desarrollando proyectos o acciones que contribuyen a minimizar el impacto de la producción agraria incluyendo el cuidado del medio ambiente, uso eficiente de recursos, reducción de emisiones, conservación o mejora de la salud del suelo, disminución de residuos fitosanitarios, descenso del desperdicio de las cosechas y medidas que favorecen la economía circular. Incluye las iniciativas agroecológicas y de agricultura regenerativa.

: se destaca a las explotaciones que están desarrollando proyectos o acciones que contribuyen a minimizar el impacto de la producción agraria incluyendo el cuidado del medio ambiente, uso eficiente de recursos, reducción de emisiones, conservación o mejora de la salud del suelo, disminución de residuos fitosanitarios, descenso del desperdicio de las cosechas y medidas que favorecen la economía circular. Incluye las iniciativas agroecológicas y de agricultura regenerativa. Aplicación de la Tecnología: se premia a los agricultores que han incorporado propuestas digitales avanzadas en sus procesos de cultivo abarcando el riego, la fertilización, la cosecha, y que sean intensivos en gestión de datos, fomentando la eficiencia y excelencia. Contempla la utilización de sistemas de automatización robótica, drones, sensórica, IoT, espacios de datos, IA, sistemas de conectividad, digitalización de operaciones o soluciones en agricultura 4.0.

Procedimiento

El procedimiento de evaluación y selección de finalistas y ganadores será llevado a cabo por un comité técnico formado por expertos en agricultura, innovación tecnológica y sostenibilidad, garantizando la imparcialidad y el rigor de la elección. Los especialistas valorarán la categoría y reto tratado, el valor aportado a la explotación agrícola, la originalidad y carácter pionero, el equipo humano implicado y la evolución y potencial de crecimiento del proyecto.

Premios

De Málaga se seleccionarán tres finalistas (uno por cada categoría) que participarán junto al resto de candidatos provinciales del país en la Gran Gala Nacional de los Premios Chaleco Agricultor 2025, que tendrá lugar en Málaga el 30 de octubre de 2025. Los ganadores de cada modalidad recibirán un cheque de 4.000 € para invertir en maquinaria, sistemas de riego, equipos de cosecha, seguros o nutrientes vegetales, entre los expositores de Expo AgriTech 2025. Todos los finalistas obtendrán un chaleco conmemorativo por su participación.