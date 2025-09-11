Málaga presentará a la Junta un plan director para la conservación de la Alcazaba y Gibralfaro

El Ayuntamiento de Málaga presentará a la Junta de Andalucía un plan director para la conservación de conjunto Alcazaba-Gibralfaro, un documento que recogerá un diagnóstico del estado actual de ambos monumentos y establecerá las prioridades más urgentes de conservación.

Este plan, que según ha avanzado la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, se hará público en "pocas semanas" deberá contar en última instancia con el visto bueno de la Consejería de Cultura y Deporte, con la que se está coordinando la elaboración de este documento.

El equipo no habla directamente de plan director sino de "plan de conservación integral" aunque Casero ha apuntado que el objetivo será "el mismo" , ya que permitirá "abordar las necesidades presentes y futuras" del conjunto monumental que, además, contarán con la autorización de la Junta de Andalucía como responsable última de su conservación.

Es el Departamento de Licencias de la Gerencia de Urbanismo el que está elaborando esta herramienta, en el que se viene trabajando desde 2024. Casero ha señalado que está dividido en dos partes, una ya concluida y la otra en torno al 85%.

Aunque no se ha profundizado en el contenido, sí se ha avanzado que incluirá un escaneo y modelado en 3D georreferenciado de la Alcazaba y de Gibralfaro en el que aún se está trabajando. "En la Alcazaba se encuentran escaneadas casi en su totalidad las fortificaciones de ingreso, el recinto intermedio, así como parte del recinto superior. En la Coracha, los muros sur y norte ya escaneados. Y en Gibralfaro, la barbacana ya está escaneada y casi en su totalidad la muralla", se recoge en un comunicado.

Por otro lado , se incluye un diagnóstico general del conjunto fortificado para establecer las necesidades de conservación que recoge, además, un estudio previo historiográfico y documental. "Con este documento se facilita la redacción posterior de los proyectos de intervención para la restauración del mismo".

Se están realizando también varios análisis de estructuras emergentes, como es el alzado de los muros, así como sondeos arqueológicos y control arqueológico de movimientos de tierras en diversos sectores. Igualmente se ha establecido por primera vez una nomenclatura alfanumérica de lienzos y torres de todos los elementos del conjunto.

Comisión de Urbanismo

Precisamente la Alcazaba será uno de los temas centrales que se discutirán en la próxima Comisión de Urbanismo a través de una moción presentada por el grupo municipal Con Málaga en la que reclaman medidas urgentes para "detener el deterioro".

"Por eso es necesario un plan de choque que incluya limpieza, consolidación y vigilancia, así como la activación de un Plan Director con cronograma y presupuesto, atendiendo a su condición de Bien de Interés Cultural (BIC) y a las obligaciones legales de conservación", criticaba la concejala de Con Málaga, Toni Morillas.