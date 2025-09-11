El Museo Ruso de Málaga espera poder reabrir al 100% a final de año tras acabar con las filtraciones

El Museo Ruso espera poder reabrir al 100% y con sus principales salas operativas a finales de este año, después de culminar la reparación de las filtraciones que se detectaron tras el paso de la virulenta DANA del pasado otoño.

El Ayuntamiento de Málaga prevé que esos trabajos se terminen a finales de este mes y principios de octubre, lo que permitirá avanzar en la gestión de los acuerdos y los préstamos de obras de arte que se expondrán en las salas que a día de hoy siguen clausuradas.

De hecho, la concejala de Cultura, Mariana Pineda, ha explicado que parte de esa gestión tuvo que "paralizarse" tras detectar las filtraciones para garantizar la conservación de las obras, por lo que ahora se están realizando "los trabajos de reconfirmar lo que tendría que haber sido hace meses".

No obstante, Pineda no ha descartado del todo otro posible aplazamiento debido al complejo engranaje que engloba el préstamo y traslado de las obras.

"Sabéis que no es fácil porque unas exposiciones llevan acompasadas unos contratos de transporte y de unos contratos de montaje y, además, esos transportes tienen que tener una fecha muy precisa a la hora de que una administración pública nos pueda autorizar esos contratos", ha puntualizado. "Y cuando estamos hablando también de préstamos de diferentes instituciones, incluidas internacionales o de particulares, pues también se complica".

La aparición de filtraciones tras el paso del temporal obligó a clausurar salas e impidió ir abriendo de forma progresiva debido a que podían existir "bolsas intermedias que no eran visibles", según Pineda, que "en algún momento podían dar una sorpresa desgraciada".

Aire acondicionado

Solucionadas las filtraciones, Pineda apunta ahora a la necesidad de sustituir el sistema de aire acondicionado del Museo Ruso y el Museo del Automóvil y la Moda, no solo porque están obsoletos sino porque generan un problema de ruido que los vecinos de la calle Pacífico llevan años denunciando, como se hizo eco este periódico.

"Ya estamos viendo qué calendarios tener con respecto a una nueva inversión, que en este caso sería el cambio de los aparatos acondicionados".