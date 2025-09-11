El Palo acogerá el 21 de septiembre el 58º concurso de albañilería de la peña El Palustre

El 58º Concurso Nacional de Albañilería (Certamen Manuel Peláez Santiago), organizado por la peña El Palustre con la colaboración de la Junta Municipal de Distrito Este de la ciudad de Málaga, se celebrará el próximo domingo, 21 de septiembre, en la plaza del Padre Ciganda de El Palo. El concejal delegado del distrito, Carlos Conde, junto a la presidenta de la peña El Palustre, Carmen Peláez, ha informado este jueves sobre la edición de este año.

Este certamen es reconocido a nivel nacional y cuenta con la participación de cuadrillas que provienen de distintas provincias. El concurso se articula como una competición entre cuadrillas en la participarán un total de 31 equipos integrados por un oficial de albañil y un ayudante o peón.

Una de las construcciones del concurso de albañilería de 2018 / Álex Zea

Cada una de las cuadrillas ejecutará simultáneamente el mismo trabajo de albañilería. Obtendrá el primer premio aquel grupo que demuestre superioridad en conocimientos técnicos y destreza. Los autores de las piezas que alcancen las mayores cotas de perfección recibirán diferentes galardones.

La comisión organizadora del certamen elegirá el tema del concurso. La construcción de la pieza deberá ejecutarse en cuatro horas y para su finalización será necesario realizar alguna operación de replanteo y trazado.

El concejal delegado del distrito, Carlos Conde, junto a la presidenta de la peña El Palustre, Carmen Peláez, han presentado hoy la nueva edición del concurso de albaliñería / L.O.

El concurso comenzará a las 8.00 horas con la entrega de planos a los participantes en la plaza del Padre Ciganda. Los materiales a utilizar serán suministrados por la organización a las distintas cuadrillas, que deberán portar sus propias herramientas. Las piezas se realizarán en un espacio acotado. Aproximadamente a las 14.00 horas se precederá a la entrega de premios. A continuación, en el patio central de las instalaciones del colegio SAFA-ICET, se servirá un aperitivo a todos los participantes y demás invitados.

Desde hace más de medio siglo, la peña 'El Palustre' organiza este concurso con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y cuenta también con la colaboración del Colegio de Arquitectos, la Diputación provincial de Málaga, la Federación de Peñas y empresas relacionadas con el mundo de la construcción.

Además, con motivo de este certamen, se celebró un concurso de carteles organizado por el Colegio de Arquitectos de Málaga, que realizó la selección del cartel ganador representativo del 58º Concurso Nacional de Albañilería Peña El Palustre y cuyo acto de presentación tuvo lugar el pasado domingo, 20 de julio, en la caseta de la Peña El Palustre. Así, desde el sábado 13 de septiembre al jueves 18 de septiembre, tendrá lugar una exposición de los carteles finalistas del concurso patrocinado por el Colegio de Arquitectos de Málaga, en el local social de la Peña El Palustre.

Una de las primeras ediciones del Concurso Nacional de Albañilería de la Peña El Palustre. / Archivo del autor

Premios

Se han establecido premios de 6.000, 2.500, 1.500 y 1.000 euros para las cuatro primeras cuadrillas clasificadas. Además, habrá cinco accésits de 250 euros, un premio dotado con 500 euros y un trofeo para la mejor cuadrilla malagueña.

El jurado está configurado por arquitectos, arquitectos técnicos, constructores y el oficial ganador del concurso anterior. Dicho jurado calificará los trabajos e interpretará las bases cuando lo considere necesario, determinando lo que estime procedente para los supuestos no contemplados en éstas. Dos de los vocales representarán respectivamente a los Colegios de Arquitectos y de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Málaga.

En concreto, el jurado está compuesto por Demófilo Peláez Postigo II (arquitecto y presidente del jurado); Irene Medina Mairena, (arquitecta y vicepresidenta); Un representante de C.O.A. Málaga, arquitecto; José Ignacio Suárez Gutiérrez, arquitecto técnico; Un representante de C.O.A.A.T. Málaga, arquitecto técnico; Juan Carlos Postigo García, constructor; Antonio Alarcón Muñoz, profesional de la construcción; y Aleix Plana Hortoneda, ganador de la edición de 2023.